Nouveau Directeur Commercial chez Synapse Développement

Après deux belles années soldées par une augmentation du CA et un doublement de la masse salariale, Jean-Michel Coco prend sa retraite et laisse les rênes du pôle commercial à Jean-Christophe Salager. Celui-ci aura la mission de poursuivre l’élan donné en 2018 : piloter les ventes directes de la société mais surtout renforcer les partenariats avec les intégrateurs et les distributeurs. Synapse lui accorde toute sa confiance pour maintenir le cap d’excellence fixé, en renforçant la visibilité de ses solutions d’Intelligence Artificielle appliquée aux textes à l’échelle nationale.



Avant de rejoindre l’équipe Synapse, Jean-Christophe a occupé des postes de top management dans plusieurs grands groupes en France, notamment dans le secteur assuranciel. Il a ainsi pu assurer divers postes de direction au sein des groupes COVEA, puis Axa entre 2006 et 2016. Il s’est ensuite spécialisé dans le conseil aux entreprises et la prévention des risques professionnels en tant que Directeur régional du Groupe Pôle Prévention. Jean-Christophe, 38 ans, est diplômé de la Faculté de Lyon et de l’École Nationale d’Assurance.



« Je suis fier de rejoindre Synapse Développement qui se positionne comme un acteur de référence sur les marchés de l’IA et des agents conversationnels. L’expertise et l'implication de nos équipes, couplées aux opportunités commerciales qui se dessinent au sein de notre écosystème, vont nous permettre de répondre à des projets de grande ampleur. En effet, nous bénéficions de tous les éléments nécessaires pour poursuivre notre croissance et notre développement en conjuguant innovation technologique et satisfaction client.» Jean-Christophe Salager, Directeur Commercial de Synapse Développement.