PME ou Grand groupe : comment le machine learning peut booster votre business

Préparez-vous à faire entrer votre entreprise dans l’univers de l’intelligence artificielle, et ce, en toute simplicité ! Car de la société la plus modeste à la plus grande multinationale, le machine learning peut véritablement booster votre business. Les entreprises accumulent de plus en plus de données, notamment textuelles, dont la richesse est encore très (trop) peu exploitée. Tirer parti de ces données apparaît même insurmontable pour beaucoup. Et c’est bien normal, chacun sa spécialité !



Nous sommes tous des experts dans nos domaines respectifs, mais par essence, nos compétences sont limitées. Il apparaît donc particulièrement difficile pour certaines sociétés d’exploiter des masses de données pour doper leur activité. Si seulement des machines pouvaient faire ce travail à votre place. Sachez que ces machines existent ! Il s’agit «tout simplement» de modèles dits de «machine learning».



Qu’est-ce que le machine learning ?



Une petite définition s’impose ! Sous le terme quelque peu barbare de «machine learning» se cache en fait des technologies de traitement automatique des données (qu’ils s’agissent de textes, sons, signaux divers, images…). Ces modèles sont capables d’apprendre par eux-mêmes, à partir d’exemples. Imaginez tout ce que vous pourriez faire si seulement vous étiez en capacité d’analyser de manière productive toutes vos données ?



Le machine learning, très concrètement dans une entreprise, ça donne quoi ?



Qu’il s’agisse de faciliter l’accès à la documentation de votre société par vos collaborateurs, de classifier des documents, d’analyser des avis clients ou encore d’extraire des informations pertinentes à partir de données non-structurées, le machine learning est là pour automatiser toutes ces tâches fastidieuses ! Pour rendre plus parlant les applications concrètes du machine learning au sein d’une entreprise, prenons quelques exemples.



Imaginons tout d’abord que vous souhaitiez réaliser une classification d’emails. Facile de le faire à la main, pensez-vous ! Pourquoi pas, si le nombre d’entrées est limité. Mais si vous disposez de dizaines de milliers d’emails à classer ? Dans un tel contexte, impossible de le faire manuellement, à moins d’embaucher une armée d’intérimaires. Et là c’est votre budget qui vous stoppe dans votre élan ! À la place, confions cette tâche rébarbative à un robot doté de la technologie de machine learning. Très concrètement, cet outil peut classer ce type de données, organiser l’ensemble sous forme de rubriques et même réaliser des publications ciblées selon vos propres critères.



Deuxième exemple : résoudre les incidents les plus récurrents. Vos clients vous remontent régulièrement divers incidents. En tant qu’entreprise responsable et soucieuse de la satisfaction de tous, vous cherchez à résoudre une à une les problématiques relevées. Mais comment rendre telle ou telle action prioritaire par rapport à une autre ? Tout simplement en laissant de l’intelligence artificielle trier ces données. Le gain est triple. Tout d’abord, vous prévenez la multiplicité du même incident. Vous faites également gagner un temps précieux à vos équipes qui se consacrent désormais à résoudre les incidents plutôt qu’à les identifier. Enfin, vous augmentez la satisfaction de vos clients par une résolution rapide de leurs problèmes.