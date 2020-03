Oodrive simplifie et accélère les opérations de due diligence avec sa solution de dataroom virtuelle intelligente

Oodrive apporte aux entreprises françaises une solution de négociation unique

Une négociation de fusion-acquisition, la cession d'une filiale ou d'un actif immobilier, impliquent la participation d'un grand nombre d'acteurs (clients, fournisseurs, partenaires, salariés, cabinets de conseil…), ainsi que le partage de très nombreux documents à caractère confidentiel. Ces opérations sensibles exposent particulièrement les entreprises aux risques de piratage et de vols d'informations. Pour mener à bien leurs négociations, la solution de l'allemand Drooms, désormais distribuée en France par Oodrive, s'impose comme la plus intuitive et fiable d'Europe.



Simple d'utilisation, elle s'adresse aux acteurs opérant sur des marchés particulièrement exposés : immobilier, corporate et finance, M&A, biotechnologie… Elle fédère l'ensemble des acteurs et documents nécessaires aux opérations de due diligence, de façon totalement sécurisée. Avec son ADN 100 % européen, soumise au RGPD, cette dataroom virtuelle dispose des certifications les plus avancées en matière de confidentialité des données, avec des serveurs et des équipes d'assistance basés en France et en Allemagne : de quoi garantir la souveraineté des données.



Une plate-forme très intuitive, pour garder le contrôle

Cette data room dispose de nombreuses fonctionnalités qui en font un outil particulièrement simple à utiliser et rapide à prendre en main, même pour les plus novices. Elle dispose notamment d'un système d'indexation très clair, mais aussi d'un moteur de recherche intelligent, le Findings Manager, qui permet d'analyser de manière automatisée le contenu des documents et ainsi évaluer les opportunités et les risques potentiels d'une transaction.

Pour alimenter la plate-forme, l'utilisateur n'a qu'à glisser et déposer son fichier. Il peut également le visualiser instantanément, sans téléchargement, et obtenir sa traduction automatique en 6 langues. L'émetteur des documents garde le contrôle absolu sur les fichiers hébergés sur sa dataroom : contrôle des droits d'accès, de copie ou d'impression. Il peut savoir qui a consulté quoi et quand, à la seconde près ! Une interface de questions/réponses, assortie d'un process de relecture, validation et publication assure quant à elle une bonne communication entre les différents interlocuteurs.



Un niveau de personnalisation et un accompagnement inégalés

La Dataroom Oodrive, propose également des fonctionnalités avancées telles que : des tableaux de bord de suivi, des notifications lors de l'ajout de nouveaux fichiers, le masquage de certaines parties d'un document en fonction du lecteur… Côté utilisateur, la dataroom est consultable sur un ordinateur, mais également téléchargeable sur tablette ou smartphone. La connexion s'effectue via un mot de passe sécurisé et l'authentification à plusieurs facteurs.



Éphémère dans son usage, la dataroom Oodrive reste pérenne dans son archivage et garde toute sa valeur juridique une fois fermée, l'interface de questions/réponses incluse. Enfin, autre grande force de la solution Drooms-Oodrive, des équipes projets, basées à Francfort, disponible 24/7 assistent les clients en 8 langues dans la définition de leurs besoins, le paramétrage et la prise en main de leur dataroom, ainsi que tout au long de la négociation.



Cette gestion simple et transparente des opérations de due diligence est particulièrement propice à instaurer un climat de confiance entre les différentes parties prenantes, permettant de conclure les projets dans les meilleurs délais.