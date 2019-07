Open data : le portail d'Issy-les-Moulineaux fait peau neuve

Plus clair, plus ludique, adapté à la navigation sur smartphone : le portail open data d'Issy s'offre un lifting, en lien avec la refonte du site Internet www.issy.com. Organisé autour d'une barre de recherche et de 4 rubriques, il invite les internautes à consulter les visualisations réalisées grâce aux données brutes, comme le rapport financier ou les résultats électoraux.



Il incite également les visiteurs à jouer avec les données par la création de cartes, de graphiques et répertorie les données les plus populaires.



#LaDataNotreDada depuis 7 ans



L'initiative open data d'Issy-les-Moulineaux remonte à 2012, bien avant que la loi pour une République numérique ait été promulguée (en 2016). Ville à l'avant-garde dans les usages numériques depuis le milieu des années 1990, son développement est étroitement lié à l'innovation, avec le triple objectif de renforcer l'attractivité du territoire, de moderniser les services publics locaux et d'anticiper les nouveaux usages auprès de la population pour faciliter le quotidien.



Début 2012, lorsque la Municipalité a lancé sa démarche open data, c'est le budget primitif qui a été le premier jeu de données publié : un signal fort qui démontre l'attachement de la commune à la transparence des décisions publiques, l'un des axes majeurs de l'open data.



Depuis, le rapport financier d'Issy-les-Moulineaux - http://rapportfinancier.issy.com/, site Internet pédagogique et interactif, est éditorialisé. Les nombreuses visualisations ont été créées à partir des données financières publiées sur le portail.



Depuis fin 2014, le compte Twitter @data_issy permet également de suivre en temps réel la mise à disposition des données. Grâce à des graphiques, des chiffres clés, des infographies, des cartes localisant les principales dépenses d'équipement, les mécanismes budgétaires gagnent en compréhension et en pertinence pour les citoyens.



Le rapport financier est aussi un véritable outil pour scénariser et diffuser une « culture de la donnée » auprès des agents de la commune et sensibiliser concrètement les habitants à l'open data.



Cette volonté de transparence a été saluée. En 2016, lors du Forum « Les Interconnectés », la Ville d'Issy-les-Moulineaux a reçu le « Label Or » des territoires innovants dans la catégorie « Transformation de ma collectivité ». Décernée par des experts de l'innovation territoriale, cette récompense nationale distingue les collectivités locales mettant en œuvre et anticipant les nouveaux usages du numérique.



Vers le big data



La démarche open data est en train de s'enrichir avec un certain nombre de projets du type « big data », données issues de capteurs.

Aussi, la Ville s'investit aux côtés de partenaires économiques privés dans deux projets d'ampleur : Issy Grid, premier smart grid de France, dont l'expérimentation vient de s'achever, et So Mobility, dans lesquels la collecte, l'analyse et le partage des données de transports sont indispensables pour construire des outils d'aide à la décision.



Issy a déjà développé un service en open data pour mettre à disposition les données de disponibilité de 1 000 places stationnement, en voirie ou en ouvrage, pour fluidifier les trajets des automobilistes. La Ville, via Issy Media, SEM en charge de la communication et de l'innovation d'Issy-les-Moulineaux, participe aussi au projet européen PoliVisu.



Il a pour ambition d'accompagner les transformations des politiques publiques de transports pour répondre aux nouveaux défis urbains. Cela passe par exemple par l'utilisation de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, comme le big data au service des administrations publiques.



En chiffres

Près de 200 jeux de données publiés sur le portail open data

Près de 70 000 visiteurs de data.issy.com en 2018