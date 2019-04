OpenDataSoft développe le nouveau portail open data de Vallourec qui valorise la responsabilité sociale du groupe

Vallourec est un fabricant de tubes en acier destinés principalement aux marchés de l'énergie (pétrole, gaz et énergie électrique), mais aussi au secteur de l'industrie (mécanique, automobile et construction). Vallourec compte des unités de production intégrées dans plus de vingt pays. Le Groupe est coté sur NYSE Euronext. Avec le lancement de son portail open data, Vallourec fait partie des rares acteurs du monde de l'industrie mettant à disposition du grand public des données présentant un impact social.



Un focus sur la responsabilité sociétale via l'ouverture du portail open data



Outre ses jeux de données bruts, Vallourec propose plusieurs infographies afin de mettre en valeur ses données RSE. Vous pourrez y découvrir les chiffres clés du groupe en matière de répartition du personnel, de formation, de sécurité ou encore d'impact environnemental et d'émissions de gaz à effet de serre, témoignant en plus de sa transparence d'une ambition claire de management responsable.



Pour Henri Planchon, IT and Data Project manager, « l'ouverture de la donnée fait partie des indispensables de tout programme de digitalisation, autant pour ses applications nombreuses et immédiates parfois insoupçonnées que par le levier de communication qu'elle représente. Même les moins technophiles en comprennent rapidement l'incroyable valeur ajoutée : son ouverture est en interne le gage d'une collaboration et d'une performance démultipliées et incarne en externe un label d'excellence digitale. »



Une ambition numérique affichée du groupe



Depuis novembre 2018, les équipes de Vallourec utilisent la solution OpenDataSoft pour partager en interne de la donnée métier entre les différents départements et équipes au sein de l'entreprise.



A la suite de cette première étape concluante de partage de données en interne, le groupe a décidé de travailler sur un projet de portail open data consistant à rendre accessible des données auprès du grand public, à commencer par ses données de responsabilité sociétale. La finalité de ce projet open data sera de rendre progressivement accessible et public de nombreuses typologies de données sur le groupe à l'échelle internationale.