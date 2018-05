OpenText contribue à la transformation numérique de l’entreprise intelligente et connectée avec Release 16 Enhancement Pack 4

OpenText™ (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX), leader mondial de la gestion de l’information d’entreprise (EIM), annonce la disponibilité d’OpenText Release 16 Enhancement Pack 4 (EP4). Cette nouvelle mouture permet d’étendre les capacités de sa plateforme en termes de sécurité, d’intelligence artificielle, d’internet des objets et de support cloud.



« Les principales entreprises mondiales utilisent la plateforme EIM d’OpenText pour gérer et obtenir des données pertinentes à partir de leurs systèmes d’information », explique Mark Barrenechea, CEO d’OpenText. « Ce nouveau pack permet d’améliorer la protection de ces ressources stratégiques contre les différentes menaces et la violation des données, tout en continuant à élargir le support en termes d’intelligence artificielle avancée et d’automatisation extrême. »



« Les vulnérabilités de la cybersécurité représentent à l’heure actuelle une véritable menace pour les entreprises numériques. La valeur de l’information impose aujourd’hui à ces sociétés qui exploitent intensivement les données, de faire face au flot croissant de cyberattaques, outre les risques de violations de données », poursuit le CEO d’OpenText. « Et bien sûr elles doivent aussi s’adapter aux nouvelles réglementation en matière de protection des données. Quel que soit leur secteur d’activité, les entreprises doivent établir et maintenir dans le temps une relation de confiance avec leurs clients et leurs fournisseurs. Les entreprises intelligentes et connectées doivent donc utiliser, protéger et superviser leurs informations avec la sécurité requise. »



OpenText Release 16 Enhancement Pack 4 permet aux entreprises de migrer plus aisément vers l’environnement cloud le mieux adapté à leurs besoins, qu’il soit hybride ou entièrement managé. Les nouveaux connecteurs cloud continuent de placer l’écosystème OpenText au centre de l’activité numérique, en travaillant en toute transparence avec les technologies les plus performantes en termes de gestion des actifs et des ressources, d’exploitation, de création de contenu et de collaboration.



« OpenText se situe aujourd’hui aux avant-postes de la transformation que l’intelligence artificielle induit pour l’EIM, et nous révolutionnons la manière dont les entreprises connectées interagissent avec les données », souligne Mark Barrenechea. « OpenText Release 16 Enhancement Pack 4 crée de nouvelles opportunités pour nos clients, qui peuvent ainsi bénéficier de toute la puissance du cloud hybride, de l’internet des objets, de l’intelligence artificielle et de l’automatisation. C’est pour eux la garantie d’améliorer leur façon d’opérer et d’innover, avec le niveau de sécurité requis. »



Le pack EP4 apporte des améliorations significatives à Release 16 :

· AppWorks : la suite OpenText Process est maintenant compatible avec la plateforme AppWorks pour développeurs avec sa capacité d’automatisation entièrement personnalisable, qui offre non seulement une expérience de développement Low-Code mais aussi un soutien nouveau pour les développeurs.

· Contenu : s’appuyant sur l’expérience client simplifiée qu’assure la version 16, l’EP4 pour les services de gestion de contenu pousse encore plus loin l’intégration avec des applications de process. Cela permet d’améliorer la productivité, de renforcer la conformité aux règles de capture automatisée des métadonnées, d’améliorer la compatibilité avec les exigences du cloud, et de faire progresser les capacités d’analyse et de reporting. Les capacités d’’analyse et de reporting de la plateforme iHub viennent s’ajouter à la plateforme eDOCS.

· Expérience : Exstream apporte des applications CCM cloud agiles pour la communication omnicanal, avec visualisation automatisée des tâches et analyse du suivi de bout en bout. TeamSite bénéficiera des capacités d’intelligence des machines pour extraire des concepts, et est maintenant doté de fonctionnalités « Search Engine as a Service » et « Taxonomy as a Service ». Pour un centre d’appels dans le cloud, Qfiniti est listé sur la place de marché AWS, en tirant parti de la plateforme ouverte Amazon Connect.

· Sécurité : OpenText EnCase Endpoint Security ajoute une intégration bidirectionnelle avec Splunk et d’autres nouveaux outils, permettant une réponse automatisée et rapide aux incidents.

· Découverte : OpenText Axcelerate ajoute performance, ergonomie et compatibilité aux capacités d’investigation d’eDiscovery, et nouveaux services de collecte de données bénéficiant de la puissance de la plateforme EnCase.

· Analyse : OpenText Magellan introduit pour sa part des connecteurs à la plateforme de services de contenu clés en main, permettant une recherche de contenus intégrée, une extension des options de chargement de données pour les analystes et les utilisateurs professionnels, et une utilisation plus performante de Hadoop et Spark pour le traitement des données et le Machine Learning.

· Réseau professionnel : l’intégration aux plateformes AppWorks et Covisint crée de nouvelles opportunités en termes d’automatisation et d’internet des objets. Cette version de la plateforme d’intégration OpenText Trading Grid offre une analyse prédictive à tous les nouveaux clients. OpenText propose également une nouvelle solution de services managés RightFax pour aider les entreprises à mettre en œuvre des communications sécurisées dans l’ensemble de leur écosystème professionnel, en tirant le meilleur parti des ressources humaines, des process et de la technologie OpenText.





Disponibilité

Le pack EP4 pour Release 16 est maintenant disponible.