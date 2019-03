Oracle enrichit les applications cloud avec des données sourcées et gérées par l’IA

· Pour aider les entreprises à concrétiser tout le potentiel des applications basées sur l’intelligence artificielle (IA), Oracle DataFox a rapidement étendu sa palette de données sourcées et gérées par l’IA, avec une couverture mondiale augmentée de près de 30% depuis son acquisition par Oracle. Avec Oracle DataFox, les entreprises peuvent s’assurer que les fonctions d’IA et d’apprentissage automatique (Machine Learning) de leurs applications de gestion opérationnelle s’appuient sur des données propres, précises et enrichies. Elles bénéficient ainsi d’un puissant moteur de données IA pour actualiser en permanence ces données et identifier la moindre irrégularité.



· “Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser l’apprentissage automatique dans leurs processus opérationnels centraux. La qualité des données qui alimentent ces algorithmes constitue ainsi le facteur le plus important conditionnant la valeur des résultats de l’IA,” explique Bastiaan Janmaat, ancien PDG de DataFox et Vice President of Product Management chez Oracle. “Nous avons bâti notre plateforme de données intelligentes pour l’ère de l’IA et nous continuerons à étendre ses capacités au-delà des ventes et du marketing, pour intégrer également des informations utilisables par la gestion financière, les RH et la Supply Chain.”



· Avec des données concernant des millions d’organisations, dont la plupart des entreprises côtées dans le monde entier, Oracle DataFox renseigne notamment le nombre de salariés, les sources de financement, le chiffre d’affaires, les indicateurs de croissance et les récompenses. Contrairement à beaucoup d’autres fournisseurs de données, les algorithmes d’Oracle DataFox sourcent, actualisent et analysent en permanence les données pour garantir leur actualité et leur précision, réalisant ainsi chaque semaine plus de 49 millions d’actualisations chez ses clients. En garantissant en permanence la fraicheur et la précision des données, Oracle DataFox permet d’améliorer les performances des fonction d’IA intégrées au sein des applications les plus récentes.



· Les nouvelles intégrations de DataFox avec Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud, Oracle Engagement Cloud et Oracle Marketing Cloud améliorent les résultats de l’IA dans des domaines tels que les achats, la gestion financière, les ventes et le marketing.



o Intégration avec Oracle ERP Cloud : pour une meilleure classification des fournisseurs par l’IA et des signaux de risque basés sur des profils de fournisseurs enrichis de données tierces.



o Intégration avec Oracle CX Cloud : les données et les signaux dynamiques et contextuels fournis par DataFox permettent aux équipes commerciales d’étendre leur marché potentiel en identifiant des prospects actuellement absents de leurs systèmes, en utilisant les critères des profils clients idéaux (ICP – Ideal Customer Profile). Les équipes commerciales améliorent ainsi leur efficacité et leurs résultats.



o Intégration avec Oracle Marketing Cloud : une nouvelle intégration avec Oracle Eloqua offre aux équipes marketing et commerciales des analyses sans précédent des données des entreprises et des comportements de leurs comptes clients.



· “La stagnation des données dans les systèmes de vente et de marketing ajoutée à la mauvaise qualité des sources de données publiques mettent en danger le retour sur investissement et l’efficacité des déploiements de l’IA,” déclare Clive Swan, Senior Vice President of Applications Development, Oracle. “DataFox constitue un élément clé de la stratégie d’Oracle dans l’IA et aidera les clients à valoriser au mieux les fonctions d’IA intégrées dans les applications Oracle Cloud. Nous prévoyons d’autres intégrations pour l’ensemble de nos applications cloud afin d’enrichir encore plus les fonctions d’IA pour la gestion financière, les ressources humaines et la Supply Chain.”



· Les jeux de données d’Oracle DataFox évoluent rapidement et sont constamment enrichis par son moteur de données piloté par l’IA. DataFox extrait en permanence des données précises sur les entreprises cotées ou non cotées, constituant ainsi une palette très étendue de données permettant à ses clients de prendre de meilleures décisions et d’améliorer leurs résultats. Des clients tels que Goldman Sachs, Bain & Company et Twilio utilisent les données à valeur ajoutée de DataFox pour prioriser les comptes, enrichir les leads, actualiser et harmoniser les données commerciales et marketing et identifier de nouveaux prospects.