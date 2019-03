Outil d'analyse, de décision et de storytelling : comment la Business Intelligence rend vos données vivantes

Du rock art au datastorytelling : miser sur la connaissance pour comprendre les données

Les représentations de l'information, visuelles ou auditives, ont constamment évolué. Qu'il s'agisse des peintures pariétales, du cinéma ou de l'analyse visuelle de données, nous avons de tout temps raconté des histoires pour relier les faits entre eux et les comprendre. Le principe des histoires, ou de son pendant en entreprise – le storytelling – est de déterminer les liens de causalité, lesquels sont moins visibles lorsque l'information est présentée sans mise en récits.

C'est ce rôle que vient jouer la Business Intelligence, en présentant les données de façon à ce que chaque membre de l'entreprise, notamment l'équipe dirigeante, puisse s'appuyer sur l'information visible pour prendre des décisions stratégiques. La Business Intelligence, ou BI, s'appuie sur l'analyse visuelle de données.



Explorer les données pour comprendre les éléments sous-jacents

L'analyse visuelle s'appuie sur le système cognitif, siège de la compréhension d'une histoire, pour présenter les données de la façon la plus intelligible pour le cerveau. Les formes et les couleurs ont donc la part belle, ainsi que les chiffres mis en valeur via une couleur ou une représentation (chiffre, camembert, points, etc).

L'analyse visuelle doit également reposer sur une organisation séquentielle de l'information : celle-ci a pour rôle de permettre de dégager une situation initiale, un déroulé et une fin possible. Les différents rebondissements d'une campagne marketing, par exemple, sont davantage compréhensibles lorsqu'ils sont imbriqués dans un décor global et vivant. En s'appuyant sur les données pour élaborer le scénario d'une campagne qui a échoué, on décèle plus rapidement et plus aisément l'élément défaillant. On peut également analyser le parcours, forcément multiplateformes, d'un internaute ou des personnes sur une carte interactive, et détecter des régularités ou des tendances générales. Si la technique n'est pas nouvelle, elle s'est perfectionnée avec le temps et permet de prendre des décisions rapides dans des domaines aussi vitaux (séismes, catastrophes naturelles, santé) qu'entrepreneuriaux (performances, scénarios stratégiques). On est alors en mesure de prendre les décisions adéquates.



Rendre les données interactives

Lorsqu'il s'agit de surveiller l'évolution quotidienne de données, un tableau de bord interactif est très utile. Si vous décelez un changement ou un problème dans vos données, vous pouvez utiliser un tableau de bord pour tenter d'en déterminer la cause. Mais lorsqu'il s'agit de communiquer vos résultats ou de convaincre d'autres personnes de prendre des mesures, vous devez leur montrer sur quoi vous basez votre opinion. En disposant les données de manière séquentielle, vous pouvez aider votre public à comprendre le contexte et à déterminer les liens utiles entre chaque point. Le processus de réflexion prend alors une dimension plus conviviale, plus collective également, et aboutit plus aisément à une prise de décision commune.



Changer la donne grâce aux données

En mettant en récit vos données, vous pouvez rendre lisible les millions de lignes de votre tableau Excel dans une simple narration. Cette histoire, vous permettra plus facilement d'en comprendre les éléments sous-jacents. Les données permettent de décrire les éléments qui se produisent, mais une histoire permet d'en déterminer la cause. Ainsi, dans notre monde débordant d'informations, il nous est indispensable de trier les informations de façon rapide et d'augmenter la rapidité de nos prises de décision.