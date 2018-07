Partenariat entre le Groupe ESC Clermont et MicroStrategy pour l'enseignement de la BI et de l'Analytique

Le Groupe ESC Clermont, une grande école à taille humaine

Le Groupe ESC Clermont a été créé en 1919 et compte aujourd'hui plus de 12 000 diplômés. Titulaires d'un Master Grande École, ils travaillent dans plus de 80 pays dans des fonctions aussi diverses que le marketing, les finances, le droit, le journalisme. L'école a notamment formé quelques grands noms de l'industrie et du service, comme Éric Maugein, Senior Vice President of REEMEA Market Group Lego, Sandrine Groslier Douhet, Présidente du Clarins Fragrance Group, Jean-Michel Demaison, associé au sein de l'activité Finance Transformation de Deloitte ou encore Laurent Datrier, DAF international des Marques pour la Division produits professionnels chez l'Oréal.



L'École est membre de la Conférence des Grandes Écoles et accréditée AACSB pour la reconnaissance internationale. Dans le top 100 des écoles de management du classement du Financial Times 2017-2018, l'École forme les décideurs de demain. 1250 étudiants au total se partagent cette année le campus avec une équipe pédagogique soucieuse de les accompagner dans toutes les dimensions de leurs parcours, de les aider à construire leur projet et à faire les meilleurs choix pour leur avenir.



BI et Analytique, le choix du bon outil

Si l'Auvergne est un terreau fertile pour les startups, c'est aussi parce que le Groupe ESC Clermont prend très au sérieux la transformation des entreprises et les nouveaux besoins, notamment en traitement de la donnée, qui émergent en leur sein. Convaincu de l'urgence à former des professionnels capables de faire le pont entre fonctionnel et technique, Sébastien Douaillat a créé en 2016 le Master of Science in Business Intelligence & Analytics. « Le critère différenciant n'est plus le produit aujourd'hui, rappelle Sébastien Douaillat. Mais le service associé au produit, lequel s'appuie sur l'analyse de données. »



Fort d'une longue expérience en traitement de la data, notamment chez Michelin, Sébastien Douaillat a proposé à la direction de l'école d'opter pour ce qui est, selon lui, le meilleur outil du marché à destination des entreprises. « MicroStrategy dispose d'une très large couverture fonctionnelle. C'est un des meilleurs éditeurs de BI et d'Analytics, lequel a su rester concentré sur son cœur de métier. Nous pouvons compter à la fois sur une R&D très fortement financée et la pérennité de la solution, et ce même après le passage de la vague Big Data. C'est important et très rassurant. »



Le fait que MicroStrategy propose un programme de formation s'appuyant sur une version complète et gratuite de Desktop allait de pair avec l'approche pédagogique du Groupe ESC Clermont. L'équipe d'enseignement peut en outre s'appuyer sur un riche éventail de ressources, bénéficier de visualisations supplémentaires, de cours et d'exemples à télécharger et d'une communauté active autour de MicroStrategy.



Enfin, le partenariat se poursuit avec des interventions de consultants MicroStrategy, que ce soit pour découvrir la toute dernière version en date ou pour maîtriser les points critiques de la BI et de l'Analytique.



Un franc succès remporté auprès des futurs entrepreneurs et décideurs

« Nous n'abordons pas l'ensemble du cours (540 heures) sur MicroStrategy car nous voulons que nos étudiants explorent également des solutions alternatives pour certains aspects. Au demeurant, MicroStrategy reste de loin la technologie la plus encourageante pour qui débute sur le sujet », commente Sébastien Douaillat.



« Nous sommes ravis et fiers de la collaboration avec l'ESC Clermont. Nous avons développé ce programme de partenariat avec les universités et les écoles pour participer activement à l'enseignement de l'analytique et de la visualisation de données. Notre plateforme accessible en cloud ou via notre offre gratuite Desktop se prête parfaitement au développement de cursus et de travaux pratiques sur l'analyse des données en self-service. » précise Jean-Pascal Ancelin, Vice President North Europe, MicroStrategy.



Les étudiants sont immédiatement enthousiasmés par les nombreuses fonctionnalités qui leur facilitent vraiment la vie, qu'il s'agisse de visualiser une information sur une carte géographique ou de nettoyer promptement un jeu de données. Parce que l'outil est aisé à prendre en main, il devient naturel d'aller plus loin, de vouloir explorer tout le potentiel de la solution.



Formé aux méthodes agiles, le groupe du MSc in Business Intelligence & Analytics est sensibilisé aux objectifs de qualité de la donnée, aux risques d'erreurs ou de mauvaises interprétations, à l'approche scientifique à adopter, au choix des meilleurs modèles de prédiction et à la mise en forme de l'information. Les diplômés du MSc en sortent capables de faire le pont entre deux mondes, celui du fonctionnel et celui de la technique. Deux univers qui n'ont jamais bien appris à se parler et encore moins à se comprendre.



Le MSc in Business Intelligence & Analytics du Groupe ESC Clermont a donc de beaux jours devant lui. Sébastien Douaillat est très confiant sur l'avenir professionnel de ses étudiants. Quant au partenariat avec MicroStrategy, le responsable de la filière le confirme : « Nous poursuivons évidemment ! Nous avons déjà évoqué de nouvelles possibilités d'alternance, de stages ou de projets réalisés à Paris chez MicroStrategy France. En tout cas, les idées ne manquent pas. »