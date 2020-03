Podcast: Jean-Pascal Ancelin, Vice-Président Microstrategy est notre invité

Microstrategy est un des pionniers de la Business Intelligence, et un des rares à être resté indépendant. Son fondateur, Michael Saylor, a fait, en 30 ans, la Une de nombreuses rubriques, financière, people, et heureusement aussi, technologique. Nous recevons aujourd'hui dans le podcast Decideo, Jean-Pascal Ancelin, Vice-Président Microstrategy pour la France, la Belgique et le Luxembourg.



- Microstrategy a fêté ses 30 ans l'année dernière. Le marché de la BI a bien changé depuis 1989. Comment les clients utilisent-ils Microstrategy en 2020 et quel est votre place dans le SI de l'entreprise ?

- Tout le monde veut être "data driven". Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

- Certes Microstrategy est disponible en cloud, mais à la lecture de votre site web, cette forme de déploiement n'est pas mise en avant, par rapport à la plateforme d'entreprise. Comment vous positionnez vous face à des plateformes comme Google, Amazon, qui semblent séduire de plus en plus d'entreprises ?

- Face à la crise de santé mondiale dans laquelle nous sommes, quel rôle peuvent jouer les données, et les outils d'analyse de données dans une entreprise ?