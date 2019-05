Peut-on faire de l’IA et respecter le RGPD ?

Autre technique : la pseudonymisation des données. Mentionnée dans le RGPD la pseudonymisation est définit comme suit dans le règlement : traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que celles-ci soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir que ces données à caractère personnel ne soient attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. En d’autres termes si les données pseudonymisées sont des données à caractère personnel (non anonymisées), elles doivent être réservées à des projets spécifiques et répondre à une politique de conservation des données claire. Des conditions simples à respecter mais qui s’avèrent complexes pour les entreprises qui n’ont pas déployer des processus et des outils capables de centraliser et de gérer les autorisations des droits d’accès.



Aussi pour permettre aux data scientists et data analysts de travailler sereinement et efficacement la donnée, les entreprises doivent repenser l’organisation et mettre en oeuvre les solutions ad hoc. Ainsi, elles doivent centraliser les data dans un outil afin de favoriser une gouvernance simple des données et des projets et différencier celles à caractère personnel. Elles doivent également développer des processus simples de travail et former les collaborateurs à l’utilisation des données personnelles. Enfin, elles doivent assurer la surveillance et la mise en application des processus de données à caractère personnel.



Sans cette transformation, les entreprises risquent fort d’être non conformes au RGPD ou de se brider dans l’exploitation de la donnée. Dans les deux cas, l’entreprise est perdante.