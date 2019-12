Plus de gouvernance, de cloud et de graphes, mais moins de Hadoop : mes prévisions pour 2020

nous avons choisi de ne pas gouverner l’ensemble des données, pour ne pas déposséder les data owners

Désolé Messieurs (et Mesdames) les DSI, mais la gouvernance du système d’information telle que vous avez tenté de la mettre en place, ne fonctionne pas ! La vision nombriliste des données ; limitée au système d’information central ; prise par l’angle des applications et des bases de données ; axée sur les caractéristiques techniques de la donnée… ne correspond pas aux besoins de la transformation numérique. La gouvernance des données doit être transférée aux métiers, ils y sont prêts, et en ont besoin. Au cours d’une récente table ronde à laquelle je participais, un haut responsable informatique d’une entreprise de télécommunications affirmait que «». Une vision qui me semble dépassée. Les plans d’une maison doivent concerner toutes les pièces, ou sinon cela ne sert pas à grand-chose. Imaginez-vous demander à l’architecte de dessiner les plans de votre maison, mais pas ceux de la chambre des enfants, de la cuisine et du garage ?(même si elle est réalisée par étape). Quant à la notion de « possession », je ne vois pas en quoi gouverner les données nécessiterait de « déposséder » les propriétaires des données.Je constate bien souvent que la gouvernance arrive après, très tard, parfois trop tard. Un peu comme si vous demandiez à l’architecte de dessiner les plans de la maison a posteriori, une fois les murs montés.La gouvernance des données doit s’organiser autour de trois axes : la connaissance (cartographie des données), la qualité des données, et la conformité (dont le respect du RGPD fait partie, mais n’est qu’une partie).Ce n’est même plus une prédiction, c’est une certitude. En 2020, vous vous pencherez sur le sujet de la gouvernance des données !Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, rien ne sert de choisir un outil, en espérant qu’il fasse le travail à votre place. Mais une fois planifié votre projet gouvernance, vous pouvez regarder des outils comme DataGalaxy Alation , ou Collibra . Attention, j’insiste, aucun de ces outils ne remplacera le travail de réflexion, de cartographie, de définition des règles de gestion, de qualité… ils sont des chambres d’enregistrement de ce travail collaboratif.