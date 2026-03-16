Podcast : Découvrons le context engineering avec Dataloma

Nous recevons cette semaine les deux co-fondateurs de Dataloma, nouvel éditeur de progiciels spécialisé dans le context engineering encadrant les modèles d'IA générative : Laura Bonnafé, et Matthieu Fauchon.
- Pourquoi la formalisation et la transmission d'un contexte sont indispensables pour améliorer les résultats de l'IA ?
- Quelles sont les erreurs / risques diminués par la transmission d'un contexte ?
- Pourquoi avoir lancé Dataloma ? Quelle stratégie souhaitez-vous déployer ?
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