Podcast : Découvrons le context engineering avec Dataloma

Nous recevons cette semaine les deux co-fondateurs de Dataloma, nouvel éditeur de progiciels spécialisé dans le context engineering encadrant les modèles d'IA générative : Laura Bonnafé, et Matthieu Fauchon.



- Pourquoi la formalisation et la transmission d'un contexte sont indispensables pour améliorer les résultats de l'IA ?

- Quelles sont les erreurs / risques diminués par la transmission d'un contexte ?

- Pourquoi avoir lancé Dataloma ? Quelle stratégie souhaitez-vous déployer ?