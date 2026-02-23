Podcast : IA, RH et données, avec José Rodriguez, Cornerstone

Pour parler d'IA, de ressources humaines et de données, nous recevons José Alberto Rodriguez Ruiz, Délégué à la protection des données (DPO) et responsable de la gouvernance de l’IA chez Cornerstone (Chief Data Protection & AI Governance Officer).
- Comment les DRH utilisent-elles l'IA en 2026 ? A quelles étapes de la relation employeur-employé ?
- Les données RH sont par essence des données personnelles. Comment s'assurer d'être conforme à la réglementation ?
- Quels sont les risques liés aux usages de l'IA dans le domaine des RH et comment les éluder ? (discriminations, biais, inégalités...)
Pour contacter José Rodriguez : https://www.linkedin.com/in/jrodriguezparis/
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