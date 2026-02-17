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Podcast : Les agriculteurs dépossédés de leurs données, avec Caroline Gans Combe


Rédigé par le 23 Mars 2026

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Quelques semaines après la fermeture du Salon de l’Agriculture, une question centrale se pose : et si une partie de la réponse à la crise agricole se trouvait dans une ressource déjà produite par les exploitations, mais encore largement invisible ? Chaque jour, les fermes françaises génèrent des données sur les sols, l’eau, le climat, les cultures ou les rendements. Ces informations ont une valeur stratégique. Elles alimentent les outils d’aide à la décision, les modèles d’intelligence artificielle et les services développés par les acteurs de l’agritech. Pourtant, ceux qui produisent ces données en tirent encore très peu de bénéfices directs.

Le marché de l’agriculture numérique, estimé à 23 milliards de dollars en 2025 et attendu à plus de 60 milliards d’ici 2034, est aujourd’hui largement structuré par les industriels et les plateformes. Les exploitants produisent la matière première, mais n’en maîtrisent ni l’usage ni la valeur. Cette situation freine l’adoption du numérique et pose une question structurante pour l’avenir du secteur : celle de la reconnaissance des données comme un véritable actif agricole.

Au-delà de leur valeur économique, ces données permettent également de mesurer et de valoriser les services écologiques rendus par les exploitations, qui représentent jusqu’à 50% de la valeur économique des grandes cultures, et deviennent un élément déterminant pour les acteurs financiers.

Experte des nouveaux paradigmes de l’innovation et de la création de valeur, nous recevons Caroline Gans Combe qui décrypte pourquoi la donnée pourrait devenir un levier économique structurant pour les agriculteurs, à condition de mettre en place des règles garantissant leur maîtrise et leur valorisation.
Caroline Gans Combe, INSEEC Grande Ecole
Caroline Gans Combe, INSEEC Grande Ecole

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