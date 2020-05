Podcast: Henry Peyret, Auteur et techno-philosophe

Nouvelle Conscience, Nouvel Homme, Nouvelle(s) Société(s) - Vers un monde nouveau positif engagé

Ces valeurs, ces modèles économiques, ces technologies, il les présentent dans un livre à paraitre fin mai aux Editions Kawa - Parlons de cette deuxième société de l'information : en quoi est-ce différent du monde 2.0 dont on parle depuis 20 ans, né des médias sociaux et de la contribution de tout le monde à tous les sujets ?- N'est-ce pas un mirage ? Croire que tout le monde peut "savoir", et doit alors partager avec les autres, sans filtre. Ne laisse-t-on pas faire cela pour faire plaisir au peuple, en sachant que les vraies décisions sont prises par les sachants ?- Vous parlez des jeunes, de leurs valeurs, et de l'incompréhension des parents. Mais vous décrivez une situation identique à celle de mes grand-parents vis à vis de mes parents, de mes parents vis à vis de moi, et de moi vis à vis de mes enfants. Rien de nouveau finalement si on prend du recul ?- La société des valeurs que vous prédisez. Est-elle réellement un changement. Une expression québécoise dit qu'il faut que "les bottines doivent suivre les babines". En gros que les actions comptent plus que les prises de position. Or quand on regarde certains activistes ou plus proches de nous dans nos familles, on entend de beaux discours, mais quelques instants plus tard, on veut le dernier iPhone, même s'il est produit à l'autre bout du monde, et partir en week-end à Barcelone en avion. Et la seule réponse que l'on a face à ces remarques c'est un "OK boomer". un peu court non ?- Si l'on revient à l'entreprise, quel est l'impact de tout cela sur les modèles économiques ? Est-ce la fin du capitalisme ? On le remplace par quoi ?- Vous prenez beaucoup d'exemples comme l'utilisation de plates-formes, pour déréguler et organiser les marchés de manière différente. Mais on voit que les Etats, et surtout leurs administrations, tiennent à préserver leur pouvoir. Comme avec l'interdiction des crypto monnaies. Faut-il une révolution de la rue, et ressortir la guillotine pour les hauts fonctionnaires qui bloquent ?- Vous décrivez une journée type "orientée valeurs". Elle correspond en réalité à 1 % de la population peut-être. Que proposez vous pour le couple avec 4 enfants qui a du mal à remplir le réfrigérateur et regarde Cyril Hanouna en famille tous les soirs ?- Terminons avec ce que vous proposez comme innovation technologique, la machine raisonnable. Expliquez nous !