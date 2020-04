Podcast: Jean-Charles Deconninck, Président de Generix Group est notre invité

Nous recevons aujourd'hui dans le podcast Decideo, Jean-Charles Deconninck, Président de Generix Group, expert de la Supply Chain collaborative, éditeur français, qui anticipe et analyse les impacts de la crise actuelle sur le travail de chacun des maillons qui constitue cette chaine logistique globale :



- Il n'y a plus de farine dans les supermarchés ! Est-ce la faute de la supply chain ? Est-ce que tout est de la faute de la supply chain ?



- En période de crise, comment doit-on gérer sa chaine logistique globale ? Est-ce le moment de prendre des risques ?



- Les données sont au coeur des prévisions, en particulier les données externes; comment peut-on améliorer ses prévisions en utilisant ce type de données ?



- On pense bien sur à la supply chain à propos des produits de première nécessité, en particulier alimentaire. D'autres secteurs sont-ils également concernés ?



- Sous l'éclairage de la supply chain, qu'est-ce qu'une entreprise "data driven" ?