Podcast: Jean-Pascal Perrein, GouvInfoIAI nous parle de gouvernance des données et de l'information

Un des lauréats récompensés lors de l'édition précédente, était la CNAV, qui présentait en direct un des premiers projets non rattaché à un éditeur de logiciels ou une société de conseil. Le projet consistait à amener les citoyens français à mieux connaitre l'utilisation de leur NIR, plus connu sous le nom de Numéro de Sécurité Sociale.- L'association GouvInfo IAI lance une nouvelle édition des IAI Awards. Mais commençons par expliquer ce que GouvInfo IAI.- Donc une nouvelle édition des IAI Awards . Quel est l'objectif de ce concours ?- Prenons un exemple : l'an dernier, c'est la sécurité sociale, ou plus exactement la CNAV, qui avait remporté le trophée. Pour quel projet ? Et qu'est-ce qui les avaient distingué des autres ?- Concrètement, comment postuler, et quels sont les critères pour espérer remporter un trophée ?