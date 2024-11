Podcast : Discussion avec Jean-Georges Perrin, le Pape du Data Mesh et des Data Contracts

Dans cet épisode, nous recevons Jean-Georges Perrin. Ce nom ne peut vous être inconnu si vous vous intéressé au "shift-left" qui émerge dans le monde des données. Les utilisateurs prennent peu à peu le contrôle de leurs données, et cela a été théorisé en 2020 dans un livre développant le concept de Data Mesh.Au Data Mesh, il manquait une dimension, celle du "comment". Jean-Georges Perrin a été un des premiers à mettre en application ce concept, chez Paypal. Et parmi les premiers, avec Andrew Jones, à s'intéresser aux supports du Data Mesh, les Data Contracts.Au point qu'il a lancé une initiative de standardisation open source des Data Contracts, ODCS (Open Data Contract Standard). Le projet Bitol, hébergé au sein de la fondation Linux, vise à permettre aux entreprises d'échanger, en interne ou en externe, des Data Products sur la base de standards open source. Très intéressant pour les entreprises... un peu moins pour les éditeurs de progiciels, comme nous en débattons dans le podcast.Un podcast plus long que d'habitude, 40' environ, mais qui vaut la peine d'être écouté jusqu'au bout ! Ecoutez-le en plusieurs fois si nécessaire.Et pour compléter ce podcast, voici les liens vers les trois ouvrages dont nous parlons :- Implementing Data Mesh : https://www.amazon.fr/Implementing-Data-Mesh-Implement-Contracts/dp/1098156226/ - Data Mesh for all ages : https://www.amazon.fr/Data-Mesh-all-ages-English-ebook/dp/B0C4BXMD8K - Data Contracts for all ages : https://www.amazon.fr/Data-Contracts-ages-Jean-Georges-Perrin/dp/B0CRVLWJ9Y/ Si vous voulez vous aussi participer à une émission du podcast Decideo, envoyez moi un email à philippe.nieuwbourg@decideo.com . Et si vous avez aimé cet épisode, mettez lui quelques étoiles et un petit commentaire dans votre application de podcasting.Pour ne manquer aucun épisode du podcast Decideo, abonnez-vous, c'est gratuit !- Sur Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/es/podcast/decideo-data-science-big-data-intelligence-augment%C3%A9e/id1505073603 - Sur Podcast Addict : https://podcastaddict.com/podcast/decideo-data-science-big-data-intelligence-augmentee/4102946 - Sur Spotify : https://open.spotify.com/show/1Cs8jBS1PB7ehZU4s4EiyB?si=ec6b704dd15d4454 Ou sur votre plateforme de podcast préférée, cherchez "Decideo" !