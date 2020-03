Podcast: Manuel Davy, CEO de Vekia, nous parle de l'optimisation des approvisionnements dans le contexte actuel

Alors que nous sommes en confinement, la pression est forte sur les distributeurs, en particulier alimentaires. Ils doivent assurer l'alimentation de la population, et surveiller leurs prévisions de vente et d'approvisionnement. Le monde de la distribution s'appuie de plus en plus sur des algorithmes pour calculer ses commandes d'approvisionnement, optimiser ses ventes, etc. On en parle avec Manuel DAVY, CEO de Vekia , leader français de l'intelligence augmentée au service de la supply chain.- L'apprentissage machine est basé sur l'apprentissage du passé pour anticiper le futur. Comment les outils de prédiction réagissent-ils quand ils sont confrontés à une situation inédite ?- Face aux pics d'achats que l'on constate actuellement dans la distribution, comment doit-on corriger les modèles pour éviter qu'ils ne s'emballent et ne lancent des vagues d'achats absurdes ? Faut-il "débrancher" votre outil pour éviter qu'il ne génère des prévisions "absurdes" ?- Comment la distribution doit-elle aborder la période actuelle (sous l'angle de ses approvisionnements) ? Est-ce une opportunité pour faire croire les ventes, et les prix ? Ou verra-t-on un retour de bâton dans quelques semaines ?