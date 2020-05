Podcast: Nicolas SOUM, Global Lead Data chez Salto est notre invité

Voici quelques éléments que nous avons abordé avec Nicolas SOUM et que vous retrouverez dans le podcast ci-dessus. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et réactions.



- Quel est ton parcours, quel est ton rôle chez Salto, et que recouvre l'analyse de données dans ton organisation ?



- Au quotidien, pour toi, qu'est-ce qu'une entreprise data driven, dans le quotidien des collaborateurs, au-delà du slide PPT de la direction générale ?



- L'analyse de données c'était il y a longtemps du reporting papier, et aujourd'hui de la data en self service. Quels sont les enjeux liés à cette démocratisation de l'usage de la data ?



- Un des points clefs, c'est la gouvernance. Cela recouvre la qualité des données, leur cartographie, la compliance... comment conseilles tu d'aborder le sujet ?



- La difficulté principale, c'est parfois de démarrer. Alors comment faire ? Quels sont, selon toi, les points clefs pour lancer mon organisation sur les rails du "data driven" ?