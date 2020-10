Podcast: Sylvain Staub, CEO de Data Legal Drive fait le point sur la conformité RGPD

Au cours de ce long entretien, nous avons interrogé Sylvain Staub sur les différents aspects du RGPD, sa mise en place dans les entreprises, ses contraintes, les outils proposés par Data Legal Drive et leurs apports à la valorisation des données.- La conformité RGPD est un sujet clef dans une démarche de gouvernance, pouvez vous commencer par nous expliquer comment un logiciel peut aider les entreprises à être conformes ?- Etre conforme RGPD, c'est s'appuyer sur des solutions logicielles, mais c'est surtout éduquer. Comment combinez vous les deux ? Quel est votre rôle en matière d'éducation ? Et de répression en cas de mauvais usages ?- Aujourd'hui on parle de plus en plus de la valeur de la donnée. Certes, une donnée conforme a plus de valeur qu'une qui ne l'est pas. Mais comment intégrez vous cette notion de valeur dans votre approche ? Aidez-vous une entreprise à mesurer la valeur de ses données ?- Le RGPD c'est une chose, mais aujourd'hui les réglementations émergent un peu partout dans le monde (Canada, Californie, Brésil...). Vais-je devoir acheter un logiciel pour gérer chaque conformité ?