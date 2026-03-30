Podcast : Valorisez vos données, vos algorithmes et autres actifs immatériels

Dans cet épisode, je reçois Laurence Joly, co-fondatrice de Diag'n'grow, une entreprise spécialisée dans la valorisation des actifs immatériels.



Ce patrimoine informationnel qui nous intéresse, données et algorithmes, est en effet proche des marques, des brevets, et autres actifs que l'on sait déjà bien valoriser.



Alors, à quand les datas à l'actif du bilan ? Laurence Joly nous donne quelques pistes :



- Quels sont les principaux "nouveaux" actifs immatériels que l'entreprise n'est pas habituée à évaluer ?



- Alors que la valeur de ces actifs immatériels augmente de manière importante, cela impacte-t-il la différence entre la valeur "officielle" d'une entreprise et sa valeur réelle ?



- Quelles sont les difficultés propres à l'évaluation des actifs immatériels et quelle méthode avez-vous développée ?



- Parlons spécifiquement des données, quels sont les problèmes particuliers liés à leur évaluation ?



- Entre évaluation et comptabilisation, il y a encore une étape, quand verrons nous un data warehouse à l'actif du bilan d'une entreprise ?