Pour 87% des décideurs, la donnée est une source d'innovation et de croissance mais plus d'un tiers (34%) estime que leur entreprise passe à côté d'opportunités

Tableau Software, solution d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché, en collaboration avec YouGov, société internationale d'études de marché, dévoile aujourd'hui les résultats d'une enquête menée auprès de 500 décideurs français. Celle-ci met en lumière l'importance que la donnée revêt aujourd'hui pour les décisionnaires. Elle révèle également - et c'est assez préoccupant – qu'à leurs yeux, par manque de compétences dans ce domaine, des opportunités business sont manquées. Il est donc urgent pour les entreprises d'agir en instaurant en leur sein une culture de la donnée, et en plaçant celle-ci au service de la croissance.



La donnée au service de la croissance



Pour 87% des décideurs interrogés, le partage de la donnée de façon simple et visuelle au sein de l'entreprise permet de détecter des opportunités d'affaires. La donnée est donc perçue comme permettant à l'entreprise de se doter des meilleures chances pour générer de la croissance. Elle est vue comme la possibilité par exemple de faire ressortir les points d'amélioration d'un projet (57%), d'offrir une valeur ajoutée à des services existants (56%) (62% pour les personnes décisionnaires en IT), et d'aider à développer un nouveau produit ou une nouvelle offre (54%).



Un ingrédient indispensable de la prise de décision business et de l'innovation



59% des décideurs utilisent la donnée tous les jours pour prendre des décisions et 83% au moins une fois par semaine. Au quotidien, la donnée est mise au service de l'activité de l'entreprise et de l'innovation : elle aide au développement de nouveaux produits / services (81%) et la planification de l'activité de l'entreprise (81%) et de la segmentation clients (82%)



Néanmoins, un tiers des entreprises se prive potentiellement d'opportunités



Si les décideurs sont « data-enthousiastes », la réalité est en décalage avec leurs aspirations. En effet, 34% des répondants (40% pour les métiers de la communication/Marketing) pensent que leur entreprise ne tire pas le maximum des données qu'elle a à disposition. Ils expliquent cette lacune par un manque de compétences et de ressources capables d'exploiter la donnée : 73% des entraves à l'utilisation de la donnée au sein de leur entreprise sont essentiellement attribuées à un manque de moyens humains. En effet, les répondants estiment que l'entreprise manque de personnel (46%), d'outils appropriés (42%) ou de compétences (39%) pour analyser la donnée. ​



L'urgence: favoriser une culture de la donnée et en démocratiser l'accès au sein des entreprises !



Bien que les entreprises investissent des milliards pour collecter, stocker et protéger leurs données, une grande majorité d'entre elles échouent. En effet, ni la donnée en elle-même, ni la technologie ne suffisent pour faire mieux que les concurrents. Le vrai défi est de démocratiser l'accès aux données en instillant une « data culture » à chaque strate de l'entreprise. Pour ce faire, il est impératif d'engager et de fédérer les collaborateurs autour d'une stratégie de gestion du changement et d'acquisition de compétences autour de la donnée. Formé en continu et soutenu par l'organisation au plus haut niveau, chaque employé, peut ainsi avoir accès, comprendre et manipuler des données fiables et gouvernées, afin de détecter des opportunités et prendre les bonnes décisions.



Edouard Beaucourt, directeur Europe du Sud chez Tableau, commente cette étude : "Les entreprises doivent agir en construisant une culture où la donnée est intégrée, valorisée et appliquée à chaque décision du quotidien. La toute dernière évolution, à savoir les solutions d'analytique embarquée, rapproche les utilisateurs des données, permettant aux non-experts d'y accéder facilement, de les analyser afin de prendre les meilleures décisions. Grâce à l'analytique embarquée, l'interaction avec les données de l'entreprise est rapide et transparente : les utilisateurs peuvent utiliser les logiciels sur lequel ils travaillent habituellement, tout en exploitant l'outil d'analyse de données, sans même s'en rendre compte. "



Méthodologie



L'enquête a été menée 07 au 20 novembre 2019 en France par YouGov, le cabinet international d'études de marché. Elle a été réalisée en ligne, sur un panel propriétaire, auprès de 500 décisionnaires en matière de publicité, marketing, relations publiques ou Informatique et technologies ou des décisionnaires qui travaillent dans le marketing, la publicité, les média, les relations publiques, les ventes, les banques, la finance, l'industrie, les ressources humaines ou l'immobilier.