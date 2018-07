Pourquoi l’Intelligence Artificielle est une belle opportunité pour les femmes

C’est une excellente opportunité de raccrocher des talents féminins. Quand on regarde les statistiques du Bac S, les filles sont très bien représentées et ont même des mentions légèrement supérieures, on peut dire qu’elles sont aussi scientifiques que les garçons. On les retrouve plus tard majoritairement dans les études de santé, paramédicales et sociales, alors qu’elles ne sont qu’environ25% dans les écoles d’ingénieurs et cela peut tomber à 10-15% dans les écoles d’ingénieurs informatiques.



A partir du moment où l’on va mettre plus d’éthique, où l’on va prendre en compte les valeurs humaines et sociales pour faire des IA justes, inclusives, qui favorisent la diversité et qui préservent l’environnement, nous pourrons attirer ces talents féminins fondamentalement scientifiques, qui vont nous aider à la fois à concevoir des algorithmes éthiques et aussi entraîner les IA de façon éthique.



Une IA « ethic by design »est :

- Juste, inclusive, lutte contre la discrimination, favorise la diversité, respectueuse de la dignité humaine et de la vie privée

- Auditable, explicable, apprend de ses erreurs avec une boucle de retour

- Sous la responsabilité de l’Humain

- Digne de confiance, transparente, donne un sentiment de sécurité

- Supportée par des programmes de formation des collaborateurs et des équipes d’experts capable de détecter les biais.



Il y a aujourd’hui environ 30% de femmes dans les métiers de la data science. Je suis convaincue que l’on peut atteindre la parité homme / femme rapidement en insistant sur cette dimension sociale, humaine et environnementale.