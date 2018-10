Retail : sortir de la logique des silos

Mobilité, sécurité, performances, coûts. A l’ère du digital, de nombreux secteurs partagent les mêmes problématiques et les mêmes enjeux, sans vouloir l’avouer. Souvent, les bonnes idées existent déjà mais hors du champ de vision des organisations, concentrées sur elles-mêmes et leurs concurrents. Pourtant, les occasions de s’ouvrir ne manquent pas. A l’époque de l’achat en un clic, le retail se trouve confronté aux mêmes questionnements que d’autres secteurs. Pour se réinventer, il peut s’inspirer même du milieu hospitalier.



Retail et hôpital : deux univers plus proches que vous ne croyez



Prenons l’exemple du rayon de produits frais d’un hypermarché, stratégique pour la grande distribution car clé dans la fidélisation des clients. Son succès passe par un suivi efficace des stocks et des commandes par les chefs de rayon. Sa spécificité - la saisonnalité des produits, leur fragilité, le caractère pénurique – complexifie la tâche. Généralement, l’inventaire quotidien se fait à l’œil nu dans le rayon. Les commandes, hors du rayon, s’opèrent dans le back office du magasin via un terminal fixe locké pour être utilisé par un utilisateur à la fois. Des allers-retours entre la surface de vente et le bureau entraînent une perte de productivité, un manque de précision dans la saisie des commandes, ce qui aboutit aux problèmes de qualité, aux surstocks ou à des ruptures. Le besoin d’une solution mobile pour la gestion des inventaires et des commandes paraît être une évidence.



Les problèmes sont similaires dans l’hospitalisation à domicile. Les infirmiers et autre personnel du corps médical se rendent jusqu’à plusieurs fois par jour au domicile des malades qui bénéficient des mêmes soins qu’à l’hôpital. Cela nécessite de remplir deux dossiers médicaux, l’un manuellement au domicile du patient, l’autre ressaisi dans le système d’information de l’unité de soins de l’hôpital. Ce processus chronophage génère des déplacements, augmente les risques d’erreurs dans la saisie des données et entraîne une baisse importante de l’efficacité du corps médical. Le besoin semble clair : une solution mobile de gestion des dossiers des patients.



Enjeux et solutions : mobilité, traçabilité, fiabilité



Nous voyons que les enjeux de ces deux univers sont très proches : il s’agit d’optimiser et de simplifier la gestion des inventaires et des commandes (ou des dossiers médicaux), en passant par une meilleure gestion du temps et de l’information pour réduire les erreurs, synchroniser et fiabiliser les données, avec un impératif de mobilité, de temps réel et de sécurité.



Dans les deux cas, une solution applicative mobile sur tablette peut être proposée. Avec une interface de navigation intuitive et paramétrable, elle simplifie la routine quotidienne des employés. Dans le cas de l’hypermarché, ses fonctionnalités permettent aux chefs de rayon de passer les commandes depuis la surface de vente en s’appuyant sur de multiples critères : l’affichage visuel de la base produit, la proposition de commandes sur la base des informations enregistrées dans le système, les prévisions et objectifs de ventes à remplir, un tableau de bord avec les informations clés (historique, prévisions, météo), etc. Dans le cas de l’hospitalisation à domicile, une solution similaire peut permettre aux soignants d’accéder aux dossiers médicaux depuis le domicile des patients, en ligne et hors ligne, consulter, alimenter et transmettre des informations. D’autres fonctionnalités, telles que la numérisation des documents papier (prescriptions, documents administratifs), viennent compléter la solution pour l’adapter au mieux aux besoins des utilisateurs finaux et fiabiliser l’information. La synchronisation des dossiers permet de fiabiliser l’ensemble des données.



Cette comparaison peut paraître facile, mais elle met le doigt sur une recommandation rarement suivie : ne vous limitez pas à surveiller vos concurrents, regardez ce qu’il se fait dans d’autres secteurs. Et passez à l’action.