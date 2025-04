Precisely acquiert DTS Software, ajoutant le logiciel d'optimisation du stockage mainframe à sa gamme de produits d'intégrité des données

Precisely, un fournisseur mondial d’intégrité des données, annonce ce jour l’acquisition de DTS Software, un prestataire dans le domaine des logiciels d'optimisation du stockage mainframe à l'échelle mondiale. Cette acquisition souligne l’engagement de Precisely à fournir des solutions innovantes de bout en bout pour optimiser l'intégrité et la valeur des données d'entreprise, qu'elles se trouvent dans des environnements cloud, sur site ou hybride.



« L’ajout de DTS Software à Precisely est un pas stratégique vers l’expansion de nos offres et expertises dans l’optimisation mainframe, explique Josh Rogers, CEO chez Precisely. Cette acquisition renforce notre engagement à fournir des solutions complètes qui garantissent l'intégrité des données à chaque étape du parcours des données d'une organisation. Les technologies DTS s'intègrent naturellement à nos solutions IBM Mainframe qui permettent aux entreprises d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité tout en répondant aux exigences d'une prise de décision fondée sur les données. »



DTS s'est imposée comme un innovateur de confiance dans le domaine de la gestion du stockage des mainframe, en fournissant aux entreprises des outils pour gérer, automatiser et optimiser leurs infrastructures de stockage de données. Les solutions de l’entreprise sont utilisées par de grandes organisations internationales dans un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, la banque, les services financiers et le retail, pour maximiser les performances de stockage et optimiser l'efficacité opérationnelle.



« Rejoindre Precisely ouvre un nouveau chapitre passionnant pour DTS, indique Mati Szeszkowski, Founder et CEO, Norland Capital et DTS Software investor. Nous sommes unis par un engagement commun à fournir aux entreprises des outils qui simplifient les complexités de la gestion des données. Pour les milliers d'entreprises de premier plan qui utilisent les mainframes, cela signifie qu'il faut fournir des solutions hautement différenciées pour relever efficacement les défis de la croissance rapide des données et de l'évolution des exigences en matière d'infrastructure. »



Selon un rapport de Forrester datant de 2024, « parmi les décideurs mondiaux en matière d'infrastructure hardware, 61 % ont déclaré que leur entreprise utilisait un mainframe. Parmi ceux qui utilisent des mainframes, 54 % ont indiqué que leur organisation augmenterait son utilisation d'un mainframe au cours des deux prochaines années. »



Precisely a des décennies d'expérience dans l'optimisation des systèmes mainframe avec des solutions qui permettent aux équipes d'accéder et d'intégrer des données mainframe complexes dans des plateformes de données et des systèmes informatiques modernes. L’ajout des solutions de gestion de stockage de DTS Software au portefeuille déjà solide de Precisely offre encore plus aux organisations qui dépendent de mainframes pour leurs systèmes d'entreprise critiques.