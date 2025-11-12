Snowflake annonce de nouvelles innovations pour accélérer le développement d’applications d’IA agentique de niveau entreprise

Le Data Cloud AI Snowflake présente plusieurs innovations majeures sur sa plateforme lors de sa conférence annuelle BUILD. Ces nouveautés visent à simplifier le déploiement de l’IA agentique à grande échelle et à offrir aux organisations des insights plus rapides et plus précis.



Snowflake annonce la disponibilité générale de Snowflake Intelligence, un agent d’intelligence d’entreprise permettant à chaque utilisateur de poser des questions complexes en langage naturel et d’obtenir des réponses contextualisées. Cet outil aide les entreprises à exploiter tout leur patrimoine de données tout en garantissant la sécurité, la gouvernance et la confidentialité des informations sensibles. Boosté par les modèles d’IA les plus avancés, tels que ceux d’Anthropic, Snowflake Intelligence convertit des requêtes complexes en conversations intuitives, facilitant l’usage de l’IA dans tous les métiers de l’entreprise.



« Depuis plus d’une décennie, Snowflake constitue un pilier des stratégies de données des grandes entreprises mondiales. Notre prochaine évolution consiste à intégrer l’IA à ces données, afin de permettre à chaque client de révéler une intelligence qui lui est propre », déclare Christian Kleinerman, EVP of Product chez Snowflake. « Les dernières améliorations apportées à la plateforme Snowflake rendent cela possible en démocratisant la puissance de l’IA, pour que chaque employé puisse prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, transformant durablement la manière dont nos clients innoveront dans les années à venir. »



Les travaux de l’équipe Snowflake AI Research ont permis d’accélérer par trois les requêtes text-to-SQL, offrant des réponses en temps réel avec une précision renforcée. L’équipe a également mis au point le cadre d’évaluation Agent GPA (Goal, Plan, Action), capable de détecter jusqu’à 95 % des erreurs sur des jeux de données standard, atteignant un niveau proche de celui de l’humain.



Snowflake dévoile également d’importantes avancées pour Snowflake Horizon Catalog et Snowflake Openflow, désormais disponibles. Ces solutions permettent aux entreprises de connecter facilement toutes leurs données, structurées, semi-structurées et non structurées issues de sources variées. Horizon Catalog fournit un cadre unifié de sécurité et de gouvernance, garantissant la protection et la connectivité des données, quel que soit le cloud, la région ou le format. Snowflake Openflow automatise l’intégration et l’ingestion des données depuis presque n’importe quelle source, facilitant leur centralisation au sein de l’Enterprise Lakehouse.



Parmi les autres nouveautés, celles-ci incluent :



- l’intégration des API ouvertes d’Apache Polaris (Incubating)**² et d’Apache Iceberg REST Catalog³ dans Horizon Catalog, pour une gestion centralisée et interopérable de la gouvernance et de la sécurité sur des formats de tables ouverts ;



- l’introduction d’Interactive Tables et Warehouses (en avant-première privée), pour transformer instantanément les données en insights et expériences quasi temps réel



- l’arrivée prochaine de l’analyse de flux en quasi temps réel (en avant-première privée), afin d’agir sur des données vivantes en quelques secondes, un atout clé pour la détection de fraude, la personnalisation ou l’IoT



- une nouvelle intégration avec Oracle (en avant-première privée) pour capter les mises à jour transactionnelles en continu et les diffuser en temps réel dans le Snowflake AI Data Cloud



- le lancement prochain de Snowflake Postgres (en préversion publique), un service entièrement géré intégrant la base de données Postgres dans Snowflake, accompagné de pg_lake, une extension open source facilitant cette intégration



- la disponibilité de Business Continuity et Disaster Recovery pour les tables Iceberg gérées, renforçant la résilience et la protection des données critiques.



Au cours des trois derniers mois, plus de 1 000 clients, dont Cisco, Toyota Motor Europe, TS Imagine et l’équipe américaine de bobsleigh/skeleton, ont déjà déployé plus de 15 000 agents d’IA dans leurs activités¹.



« Snowflake Intelligence a transformé notre processus de développement, réduisant le déploiement d’agents de plusieurs mois à quelques semaines.» explique Thierry Martin, Head of Data and AI chez Toyota Motor Europe « Cela nous permet désormais de concentrer nos efforts sur la création de valeur, en enrichissant le contexte métier et en renforçant nos modèles sémantiques. Le résultat repose sur un avantage compétitif fort, avec des solutions de données sécurisées, conformes et disponibles plus rapidement. »



Snowflake lance également une suite d’outils destinés aux développeurs pour simplifier la conception, le test et le déploiement d’applications d’IA prêtes pour la production.



Parmi ces nouveautés figurent :



- Cortex Code (avant-première privée), un assistant IA intégré à l’interface Snowflake pour analyser l’usage, optimiser les requêtes et réduire les coûts



- Snowflake Cortex AISQL (disponible), qui permet de créer des pipelines d’inférence IA évolutifs via SQL simple au sein de Dynamic Tables (disponibles).



- L’ajout d’AI Redact (préversion publique) permettra bientôt de détecter et masquer automatiquement les données sensibles non structurées.



- S’y ajoutent Workspaces (disponibles), un environnement unifié de développement collaboratif intégrant Git et compatible avec VS Code



- dbt Projects on Snowflake (disponibles) pour concevoir, tester et déployer des projets dbt directement dans Snowflake



- Snowpark Connect for Apache Spark (disponible), qui permet d’exécuter le code Spark existant sur le moteur sécurisé de Snowflake afin d’améliorer les performances et la productivité.