Proofpoint acquiert Acuvity pour offrir une sécurité et une gouvernance de l’IA au sein de l’espace de travail agentique

Proofpoint, Inc., acteur majeur de la cybersécurité et de la conformité, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Acuvity, pionnier de la sécurité et de la gouvernance de l'IA en entreprise. Cette acquisition renforce la plateforme de Proofpoint avec une visibilité native de l'IA, une gouvernance et une protection en temps réel des flux de travail pilotés par l'IA et les agents.



Alors que l'IA générative redéfinit rapidement la manière dont le travail est effectué, les organisations déploient des copilotes d'IA, des agents autonomes et des applications connectées à des modèles dans toutes les fonctions – du développement logiciel au support client, en passant par la finance et le juridique. Bien que ces technologies débloquent une productivité et une innovation sans précédent, elles introduisent également de nouvelles catégories de risques, notamment l'IA fantôme (shadow AI), l'exposition de données sensibles, la perte de propriété intellectuelle, les violations réglementaires et les attaques spécifiques à l'IA émergentes telles que l'injection d'invites (prompt injection) et la manipulation de modèles.



Sécuriser l'IA dans l'espace de travail agentique



Grâce à cette acquisition, Proofpoint étend sa plateforme de sécurité centrée sur l'humain et les agents pour offrir une visibilité, une gouvernance et un contrôle complets sur l'espace de travail agentique – là où les humains et les agents d'IA collaborent pour exécuter des flux de travail critiques pour l'entreprise. Les capacités de sécurité natives de l'IA d'Acuvity permettent aux entreprises d'adopter l'IA générative en toute confiance tout en s'assurant que l'innovation ne se fait pas au détriment de la sécurité, de la conformité ou de la confiance.



"Les agents d'IA deviennent des acteurs de l'entreprise, accédant aux données, exécutant des tâches et prenant des décisions aux côtés des personnes. Sécuriser ce nouveau modèle de travail exige de comprendre en temps réel l'intention humaine, le comportement agentique et les risques," a déclaré Ryan Kalember, Directeur de la Stratégie chez Proofpoint. "Ensemble, Proofpoint et Acuvity permettent aux organisations d'adopter en toute confiance les outils et agents d'IA avec la gouvernance, la visibilité et le contrôle nécessaires pour gérer les risques. En sécurisant les humains, en protégeant les données et en gouvernant l'IA via une plateforme unifiée, Proofpoint est positionné de manière unique pour protéger l'espace de travail agentique de bout en bout – ce qu'aucune autre entreprise de cybersécurité ne propose aujourd'hui."



La première et seule plateforme à unifier la protection des personnes, des données et de l'IA



Acuvity apporte de nouveaux points de contrôle et modèles de détection conçus spécifiquement pour l'IA. Sa plateforme offre une visibilité complète sur les usages de l'IA en entreprise – des points d'accès (endpoints) et navigateurs web aux infrastructures d'IA émergentes telles que les serveurs du Protocole de Contexte de Modèle (MCP) et les outils d'IA installés localement comme OpenClaw et Ollama. Combiné à des modèles de détection alimentés par l'IA qui comprennent le contexte et l'intention, Acuvity permet aux organisations de gouverner et de sécuriser la manière dont les utilisateurs et les systèmes interagissent avec les services d'IA externes, tout en protégeant les modèles et applications d'IA personnalisés développés ou déployés au sein de l'entreprise.



Grâce aux capacités de sécurité de l'IA d'Acuvity, Proofpoint devient la première plateforme unifiée à sécuriser de manière exhaustive chaque dimension de l'espace de travail agentique.



L'acquisition renforce davantage le leadership de Proofpoint auprès des RSSI et des DSI en offrant un portefeuille intégré couvrant :



La sécurité de la collaboration pour protéger les personnes des menaces centrées sur l'humain

La sécurité et la gouvernance des données pour défendre les informations sensibles où qu'elles se trouvent, en les rendant accessibles uniquement aux personnes et à l'IA qui devraient les utiliser

La sécurité de l'IA pour gouverner l'utilisation de l'IA en entreprise et protéger les modèles et applications d'IA



"L'IA transforme fondamentalement la façon dont le travail est effectué, et les entreprises sont submergées par le rythme de l'adoption de l'IA et la complexité de sa sécurisation," a déclaré Satyam Sinha, co-fondateur et PDG d'Acuvity. "Dans un monde accéléré par l'IA, l'intelligence n'est plus confinée aux applications ou aux infrastructures ; elle réside dans les interactions, les décisions et les agents autonomes agissant en notre nom. Sécuriser cet avenir nécessite une nouvelle approche – une approche qui gouverne la manière dont l'IA pense, agit et apprend en temps réel."



Les capacités d'Acuvity devraient améliorer le portefeuille de Proofpoint en sécurisant la manière dont les personnes et les agents d'IA travaillent, communiquent et interagissent avec les données, tout en permettant aux organisations d'adopter l'IA en toute sécurité et avec confiance.