Avec un cap sur les 100 millions de dollars d’ARR, Pigment lance l’Intent Modeling

Le nouvel Agent d’IA Modélisateur de Pigment, en cours de dépôt de brevet, permet de concevoir et faire évoluer des modèles de planification complexes à une vitesse inédite, au sein d’une architecture unifiée orchestrant l’ensemble des agents IA de la plateforme.



Pigment, la plateforme de planification d’entreprise et de gestion de la performance pilotée par l’IA, annonce qu’elle approche les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR), après avoir doublé son ARR pour la troisième année consécutive. Cette dynamique reflète un mouvement de fond du secteur vers des plateformes de planification IA conçues pour un environnement en constante évolution. En 2025, 56 % des nouveaux clients de Pigment ont migré depuis un fournisseur d’ancienne génération vers Pigment, les entreprises remplaçant des systèmes de planification incapables de suivre le rythme et la complexité actuels.



Cette transition s’accélère avec l’introduction par Pigment de “l’Intent Modeling” (modélisation pilotée par les objectifs), rendue possible par son nouvel Agent Modélisateur. Cet agent propose une approche fondamentalement nouvelle pour créer et faire évoluer des modèles et des applications de planification, transformant un processus qui prenait souvent des semaines ou des mois en quelques heures, voire quelques minutes. Plutôt que de commencer par une configuration manuelle et lourde, les équipes décrivent le résultat souhaité et le l’Agent Modélisateur traduit les objectifs en modèles et applications gouvernés, prêts à être déployés.



La croissance de Pigment constitue une validation claire du marché que cette transition est déjà en cours et s’accélère :



56 % des nouveaux clients ont migré depuis des éditeurs d’ancienne génération vers Pigment au cours de l’année écoulée

Des leaders mondiaux tels que Unilever, Anthropic et Siemens choisissent Pigment pour planifier leurs activités.

57 % des nouveaux revenus proviennent désormais de clients entreprises

« Les entreprises ne peuvent plus se permettre d’attendre des semaines ou des mois pour que leurs modèles rattrapent la réalité », déclare Eleonore Crespo, co-CEO et cofondatrice de Pigment. «L’Agent Modélisateur ne se contente pas d’améliorer l’existant : il redéfinit en profondeur le champ des possibles. Lorsque les équipes décrivent leurs besoins en langage naturel et obtiennent instantanément un modèle prêt à être déployé, la planification cesse d’être un exercice contraint pour devenir un levier stratégique, celui qui distingue les organisations qui mènent le changement de celles qui le subissent. »



Déployer l’Intent Modeling à l’échelle de l’entreprise



Avec l’Intent Modeling, Pigment supprime l’un des principaux freins de la planification en entreprise : la lourdeur technique qui ralentit l’adaptation des modèles. Dans les systèmes traditionnels, chaque évolution nécessite des reconfigurations complexes, qui allongent les cycles de décision.



Désormais, les équipes décrivent en langage naturel le résultat attendu. L’Agent Modélisateur traduit ces objectifs en modèles et applications gouvernés, prêts pour la production, en intégrant automatiquement les règles de sécurité, de validation et de gouvernance propres aux environnements enterprise.



Les équipes métiers peuvent ainsi créer et faire évoluer leurs modèles en continu, réduire significativement le time-to-value et adapter la planification au rythme réel de l’organisation. Au-delà de la planification, cette approche ouvre la voie à la création d’applications métier structurées au sein de la plateforme



« L’Agent Modélisateur a dépassé nos attentes » déclare Jack Silvert, Strategic Finance, Business Systems and Operations chez Figma. « Ce qui prenait auparavant des heures de conception, de modélisation et de structuration peut désormais être réalisé en quelques minutes. Nous pouvons tester des idées rapidement, les partager plus tôt avec les parties prenantes et itérer plus vite. C’est comme avoir un partenaire de réflexion dans sa poche : vous décrivez ce que vous voulez en anglais courant et il produit des livrables prêts pour Pigment, ancrés dans le contexte de notre entreprise. Nous passons ainsi notre temps à affiner plutôt qu’à repartir de zéro. »



Le nouvel Agent Modélisateur s’inscrit dans une architecture unifiée regroupant l’ensemble des agents IA de Pigment au sein d’un environnement unique, afin de garantir une planification et une analyse cohérentes et gouvernées à l’échelle de l’entreprise. La plateforme intègre un Agent Analyste conversationnel capable d’explorer les données et d’automatiser des workflows, ainsi que des Agents Custom configurables selon les processus propres à chaque organisation. L’ensemble repose sur un moteur en cours de dépôt de brevet, conçu pour l’IA en environnement enterprise, combinant données unifiées, modélisation dynamique en temps réel et élasticité à grande échelle.