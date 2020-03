Qlik rejoint le programme Snowflake Partner Connect

Qlik annonce une extension de son partenariat avec Snowflake, l’entrepôt de données conçu pour le cloud. L’entreprise rejoint ainsi le programme Snowflake Partner Connect afin de permettre aux clients de Snowflake de tester le logiciel d’intégration de données d’entreprise de Qlik dans le cadre d’un essai gratuit de deux semaines. Ce dernier comprend des tutoriels expliquant comment collecter rapidement des données et les transmettre en temps réel à Snowflake. Les clients peuvent élargir leur essai pour accéder aux données à de nombreux systèmes de bases de données d’entreprise, mainframes ou applicatifs SAP, mais aussi automatiser le processus de création et d’actualisation de jeuxde données prêts à être analysés dans Snowflake, grâce au logiciel Qlik d’automatisation de Data Warehouse.



« Nos clients souhaitent accélérer leurs efforts de modernisation en faisant appel à des solutions très performantes et robustes pour répliquer leurs données dans Snowflake », souligne Colleen Kapase, VP Partenaires et Alliances de Snowflake. « Grâce aux outils d’intégration de données en temps réel de Qlik, ces entreprises vont tirer un bénéfice immédiat en facilitant l’importation de ces données directement dans Snowflake. Nous sommes très heureux de voir Qlik rejoindre notre programme Partner Connect, et d’apporter ainsi de nouvelles capacités pour aider les entreprises à adopter une solution plus moderne comme Snowflake. »



Le programme Snowflake Partner Connect permet aux nouveaux utilisateurs de sélectionner facilement des partenaires de Snowflake pour les intégrer directement dans leur expérience lorsqu’ils créent leur compte d’essai. L’utilisation de Qlik Data Integration dès le départ donne accès à un grand nombre de sources de données d’entreprise en temps réel et à grande échelle pour valoriser au maximum l’évaluation de Snowflake. Une fois l’essai achevé, le client peut opter en toute facilité pour l’achat d’une licence complète de Qlik Data Integration.



« Nous nous réjouissons d’élargir notre partenariat avec Snowflake en rejoignant son programme Partner Connect, afin de permettre aux entreprises d’accélérer leur migration vers un entrepôt de données dans le cloud », commente Itamar Ankorion, SVP Alliances technologiques de Qlik. « Qlik offre une solution complète pour Snowflake, qui capture en continu toutes les données ciblées, automatise la création de Data Warehouse ou Data Mart sans programmation et rend les données et analyses accessibles en temps réel dans l’ensemble de l’entreprise avec des outils analytiques de renommée mondiale.»