Qualitadd et le Paris Digital Lab de CentraleSupélec s'associent pour développer de nouveaux services d'analyse prédicitive

Un partenariat d'excellence au service de l'analyse prédictive



Initié par Qualitadd et le Paris Digital Lab, ce partenariat a pour objectif de développer de nouveaux services d'analyse prédictive. Il repose sur l'alliance entre les technologies digitales développées par le Paris Digital Lab pour prédire l'avenir ainsi que sur la maîtrise de données fiables, cœur de métier de Qualitadd.



« Les données que nous contribuons à fiabiliser constituent un patrimoine d'une valeur inestimable pour nos clients. Avec le Paris Digital Lab de CentraleSupélec, nous avons trouvé un partenaire innovant nous permettant d'en révéler tout leur potentiel.... » explique Badis Matallah, CEO et co-fondateur de Qualitadd



« Notre partenariat avec le Paris Digital Lab de CentraleSupélec nous permet d'explorer de nouvelles technologies. La combinaison de nos savoir-faire nous permettra de rester à la pointe de l'innovation en complétant notre offre par un nouveau module complémentaire d'analyse prédictive et d'aide à la décision. » explique Mohamed Benyahia, CTO et co-fondateur de Qualitadd



Des expertises technologiques de haut niveau déployées opérationnellement



A l'heure où l'émergence de la donnée s'avère au coeur de la compétitivité et de la croissance des entreprises, le Paris Digital Lab de CentraleSupélec s'emploie depuis sa création à former des étudiants de haut niveau aux technologies innovantes et disruptives autour de l'intelligence artificielle. Il s'appuie ainsi sur des experts et sur des partenariats avec des entreprises innovantes afin de déployer ces technologies de façon opérationnelle, utile et efficace.



« Nous avons trouvé dans Qualitadd un partenaire de choix, spécialiste des données, nous permettant de matérialiser la capacité d'innovation de notre formule d'enseignement. Le prototype d'analyse prédictive que nous réalisons ensemble illustrera ce savoir-faire sur un sujet concret, parlant et porteur de valeur... » explique Renaud Monnet, Co-Directeur de la Chaire d'Innovations Digitales de CentraleSupélec.