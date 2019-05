RGPD : L’avenir de l’humanité au cœur des préoccupations

Et vous, y avez-vous pensé ?

Les applications de prise de rendez-vous médicaux sont très pratiques pour les actifs aux agendas surbookés et les timides du téléphone. Qu’en est-il des papys et mamys timides, eux, non pas du téléphone, mais de la technologie ? La consultation avec leur Docteur devient presque impossible. Est-ce que les responsables de traitements de ces solutions SAAS, ont anticipé ce déplacement du risque sur la vie privée pour les personnes ?



Les objets intelligents connectent la sphère privée à la sphère professionnelle. Les sportifs connectés sont heureux de partager leurs performances et leurs parcours aux coordonnées GPS précises. Quand d’autres futés ont l’audace d’analyser ces tracés pour en déduire la localisation de bâtiments d’état secrets ou l’identité d’agents secrets. Les éditeurs avaient-ils anticipé l’usage de données collectées en toute légitimité pour des finalités non prévues ? Ont-ils mis en place des moyens de détection, de prévention et d’alertes efficaces ?



Les moteurs de recherches sont de plus en plus puissants. Les fonctions de recherches couplées à quelques moteurs d’intelligence artificielle et une augmentation de la puissance de calcul peuvent conduire à trouver des informations privées rendues publiques, ou à partir de données publiées de générer des données à caractère personnel. Avec de tels mécanismes, la simple requête n’existe plus. Les recherches deviennent des traitements au sens du RGPD. Est-ce que ces acteurs collectant des données de manière légitime et les partageant ont anticipé l’usage de rapprochements et de recoupements à la finalité douteuse ?