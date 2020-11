RGPD : La société Danitis confie à Kh-Corporate sa mise en conformité

Depuis 2 ans maintenant, les entreprises ont l’obligation d’appliquer les mesures exigées sous peine d’encourir de lourdes peines. Dans ce cadre, Danitis, cabinet de recrutement de profils IT, a fait appel à Kh-Corporate afin de s’assurer de sa bonne mise en conformité.



Le Recruitment Process Outsourcing (RPO) est une pratique d’externalisation des recrutements. Le prestataire choisi devient une extension du département RH de la société et doit, à ce titre, se montrer irréprochable en ce qui concerne la protection de ses données.



L’obligation imposée par le RGPD a mis la société française Danitis face à un nouveau challenge en matière de protection des données personnelles. Pour y faire face, l’entreprise a souhaité s’adjoindre les compétences de la société Kh-Corporate, entreprise de services du numérique spécialisée dans la conception de solutions technologiques innovantes et la conduite de projets performants, pour une mission de mise en conformité.



Grâce aux process méthodiques des experts Kh-Corporate, de la collecte à l’analyse des informations en passant par la sécurisation des données, une cartographie a été dégagée afin d’établir un plan de protection des données.



« Le sujet de la protection des données personnelles est de plus en plus mis en avant de par la quantité incroyable de données que nous stockons tous au quotidien. Chez Kh-Corporate, nous prenons très à cœur toutes les problématiques liées à la protection et la surveillance de la data, c’est pourquoi nous avons été enchantés de collaborer avec Danitis afin de les accompagner au mieux dans leur mise en conformité », explique Eric MARIE, CEO – Kh-Corporate.



« Se positionner sur le vecteur de l’éthique a toujours été très important pour nous. Il s’agit là d’un véritable gain en crédibilité, surtout dans un marché tel que le nôtre où la donnée est une véritable mine d’or. L’équipe Kh-Corporate nous a accompagnés pas à pas dans cette nouvelle organisation et nous a ainsi permis de pouvoir apporter à nos clients un gage de confiance et d’engagement supplémentaire », ajoute Jean-Charles DISTAIN, Fondateur et Dirigeant – DANITIS.