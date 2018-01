RGPD : Une opportunité de développer une vision 360° de ses clients tout en facilitant la conformité avec cette nouvelle réglementation

La RGPD reconnaît le droit fondamental à toute personne de maîtriser ses données personnelles que ce soit les collaborateurs, les fournisseurs ou les clients. CRM, solutions de facturation, bases de données fournisseurs, solutions de supply chain, mails, outils RH, réseaux sociaux, sites internet, outils collaboratifs… les données personnelles sont partout. Avec des millions de clients, des centaines de milliers de collaborateurs et des milliers de fournisseurs, les grandes entreprises sont à la tête de milliards de données. Et si les données sur les collaborateurs et les fournisseurs sont bien souvent structurées et stockées dans des bases de données et des applications métiers, celles des clients sont hétérogènes et éparpillées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.



Une banque/assurance, un opérateur télécom ou un fournisseur d’énergie ont des dizaines de millions d’abonnés dont les données sont stockées sur des centaines d’applications, réseaux sociaux ou sites Internet.

Imaginons que le 25 mai 2018 au matin, ne serait-ce que deux ou trois pour-mille de 20 millions d’abonnés réclament - comme la réglementation européenne l’autorisera - d’être informés sur les données personnelles qui sont stockées et traitées par l’entreprise, puis exigent des corrections voire la restriction ou la suppression totale de leur traitement ? Comment l’entreprise peut-elle satisfaire ces 40.000 à 60.000 demandes sous 30 jours, délai imposé par la RGPD ? Un scénario tout à fait envisageable auquel toute entreprise doit pourtant se préparer pour être en conformité avec la nouvelle réglementation.