RGPD : myDPO révolutionne le marché et crée une plateforme digitale intuitive pour accompagner toutes les entreprises dans leur mise en conformité RGPD

myDPO est une plateforme digitale offrant une solution unique et innovante, qui permet d’accompagner le délégué à la protection des données dans ses différentes tâches afin de répondre à toutes les obligations liées au RGPD tout en économisant du temps et de l’argent. Selon Marine Brogli, Présidente et Fondatrice de myDPO “Il s’agit d’une solution parfaite pour toutes les entreprises qui s’adressent au marché européen. La plateforme est très facile d’utilisation et son prix attrayant, c’est un véritable gage de qualité et de confiance envers les clients”.



Un outil accessible



Le but premier de myDPO est d’aider les entreprises en les accompagnant dans leur mise en conformité pas à pas, en commençant par un questionnaire approfondi qui génère un programme de mise en conformité fiable et élaboré par les experts myDPO. Tout au long du processus de mise en conformité, myDPO guide les utilisateurs au travers des cinq modules avec notamment un module e-Learning pour sensibiliser les employés, Accountability afin de centraliser tous les documents requis pour prouver la conformité au RGPD, ainsi que le Registre pour consigner toutes les activités de traitement et évaluer leurs risques grâce à l’intelligence artificielle.