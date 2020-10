RSM s’associe à Wisebot dans le domaine de l’automatisation des processus comptables et financiers

Afin d’accompagner ses clients dans l’optimisation de leurs coûts de traitement RH et comptables, RSM déploie avec Wisebot la robotisation des processus en tant que levier de productivité et de fiabilité pour les entreprises. Ce partenariat s’adresse aux entreprises - grands groupes, ETI et PME - qui souhaitent rationnaliser leurs coûts de traitement, et faire évoluer leurs collaborateurs sur des missions à haute valeur ajoutée.



« La crise sanitaire agit comme un révélateur pour toutes les entreprises. La recherche d’optimisation des coûts des processus internes est désormais un sujet de préoccupation majeure des entreprises. RSM et Wisebot proposent aux entreprises de les accompagner dans la transformation des fonctions métiers. Optimiser les coûts permet de libérer les équipes de leurs tâches répétitives afin qu’elles se concentrent davantage sur les enjeux de croissance, de performance et de pérennité de l’entreprise », souligne Olivier Meynard, Directeur Expertise Conseil de RSM.



« Ce partenariat est une opportunité unique pour renforcer notre présence auprès des fonctions finance et ressources humaines avec une approche disruptive combinant le savoir-faire de Wisebot et l’expertise métier de RSM France », précise Pierre-Alain Doffoel, co-fondateur de Wisebot.



Une plateforme collaborative « open source », compatible avec les logiciels métiers



RSM et Wisebot s’appuient sur des solutions RPA cognitives open source, ne nécessitant pas de redevance, ce qui permet de couvrir un champ plus étendu de processus automatisables.



Pilotée par des indicateurs clés de performance, cette approche s’adapte à l’ensemble des systèmes d’informations internes et logiciels métiers, grâce à la mise en place d’assistants au-dessus de la couche applicative. Ces robots autonomes ou semi-autonomes permettent notamment de traiter des flux importants de données et d’automatiser des actions chronophages ou consommatrices de bande passante.