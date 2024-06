Rapport MIT Technology Review Insights : la préparation à l'IA repose en priorité sur la préparation des données

Fivetran, leader mondial de la circulation des données, annonce la publication d'un nouveau rapport intitulé « AI readiness for C-suite leaders », en partenariat avec MIT Technology Review Insights. Le rapport s'appuie sur une étude mondiale menée auprès de 300 cadres dirigeants et responsables technologiques dans 11 secteurs d'activité, dont les services financiers, l'industrie, le retail, la santé et l'administration publique. Plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) appartiennent à des entreprises dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1 milliard de dollars. L'étude présente également des entretiens approfondis avec des experts de premier plan de Saks, Honeywell, International Data Corporation (IDC) et Fivetran.



L'étude révèle que les dirigeants considèrent l'intégration des données et l'accès sécurisé à toutes les sources de données comme des domaines d'investissement essentiels pour exploiter les technologies d'IA et d'IA générative. Ils jugent également indispensable de pouvoir partager et combiner les données provenant de tous les types de sources de données, y compris les applications SaaS, les bases de données héritées et les applications personnalisées. Cette priorité souligne le rôle primordial de stratégies de données solides pour libérer tout le potentiel de l'IA et de la GenAI en matière d'innovation et d'efficacité des entreprises.



Les principales conclusions du rapport MIT Technology Review Insights sont les suivantes :



L'intégration des données arrive en tête des priorités pour la préparation à l'IA et à la GenAI : une majorité écrasante de 82 % des dirigeants interrogés affirme que la création de valeur commerciale par l'IA ou l'IA générative est une priorité organisationnelle majeure. 45 % d’entre eux citent l'intégration des données et les pipelines comme leur principal défi.

Les dirigeants se concentrent sur les défis liés à la gestion des données - et les solutions durables : parmi les répondants à l'étude, 83 % affirment que leur entreprise a identifié de nombreuses sources de données qu'il faut réunir pour soutenir nos initiatives en matière d'IA.

La sécurité et la gouvernance des données sont des préoccupations majeures pour les secteurs réglementés : la sécurité et la gouvernance des données sont identifiées comme des défis majeurs par les dirigeants, en particulier dans les secteurs hautement réglementés, soulignant l'importance de pratiques sécurisées et conformes en matière de données dès le début des projets d'IA.



« L'intégration des données n'est pas seulement un défi technique - c'est un impératif stratégique qui sous-tend toutes les initiatives d'IA réussies », déclare George Fraser, PDG de Fivetran. « Ce rapport valide notre mission qui consiste à doter les entreprises de capacités de mouvement de données non seulement efficaces, mais aussi évolutives et sécurisées. Alors que les technologies d'IA continuent d'évoluer, la capacité à intégrer et à gérer efficacement les données distinguera les leaders de l'industrie de ses concurrents. »



Fivetran s'engage à aider ses clients à surmonter leurs défis en matière de données et à construire la meilleure plateforme de données pour leur entreprise. La technologie Fivetran est utilisée par des milliers d'entreprises telles que Saks, Honeywell et HubSpot pour déplacer, combiner et partager leurs données en toute sécurité afin de favoriser l'innovation, d'améliorer l'expérience clients et d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise.