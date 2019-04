Repenser le prototypage de vos solutions avec SAP Build

BUILD est un logiciel de prototypage gratuit proposé par SAP. Il est accessible directement en ligne et permet d’imaginer et de concevoir vos applications Fiori en mode agile. Vous pouvez designer en temps réel tout en disposant vos éléments, que ce soit en important des photos d’un paper board ou directement en positionnant les composants des écrans Fiori.

Prototyper pour mieux adapter une solution en amont

Cet outil est un réel atout pour les projets complexes et apporte des solutions plus adaptées et innovantes, en particulier du point de vue de l’expérience utilisateur. Par ailleurs, le logiciel permet de récupérer le code technique derrière les éléments disposés, et ainsi faciliter le développement de l’application.



VISEO a adopté BUILD afin d’illustrer la solution cible en amont et avec le client. De cette façon, nos experts conçoivent ces nouvelles solutions directement avec les utilisateurs. L’ergonomie de la solution est alors parfaitement adaptée au besoin.



BUILD a modifié la manière de mener certains de nos ateliers en offrant un support visuel dans lequel on peut naviguer et définir nos propres données, ce qui facilite la projection de l’utilisation de l’outil pour les utilisateurs clés. Chaque réalisation vient alimenter des documents de conception, comme par exemple des spécifications. Cela donne lieu à des documents à la fois plus riches, plus simples et surtout illustrés, ce qui facilite le développement des solutions par les équipes techniques.



A titre d’exemple, notre toute première utilisation de BUILD sur Fiori a pu permettre de concevoir une solution d’évaluation fournisseur «sur mesure» : le prototype réalisé dans BUILD a pu permettre de définir la solution cible qui, traduite dans une spécification fonctionnelle et technique, a donné naissance à une nouvelle tuile et différents écrans permettant de répondre au mieux aux besoins du métier.