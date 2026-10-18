Réseaux sociaux : la France a prononcé 245 millions de dollars de sanctions pour atteintes aux données personnelles

Les géants des réseaux sociaux paient le prix fort pour leurs manquements en matière de protection des données personnelles. Selon une nouvelle étude publiée par Surfshark , entreprise spécialisée dans la cybersécurité, dix des plateformes les plus populaires au monde ont cumulé plus de 26 milliards de dollars d'amendes et d'accords financiers liés à la confidentialité des données depuis 2020 , en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Corée du Sud.

Un montant colossal, très largement concentré sur un seul groupe : Meta. Facebook et Instagram représentent ensemble 23,7 milliards de dollars, soit 91 % du total . Facebook arrive en tête avec 14,3 milliards de dollars, suivi d'Instagram (9,4 milliards), puis de TikTok, loin derrière, avec 1,6 milliard.



La France, deuxième pays européen en matière de sanctions

En Europe, les autorités ont prononcé pour 5,16 milliards de dollars de sanctions liées au RGPD à l'encontre des plateformes étudiées.

L'Irlande domine largement ce classement avec 4,87 milliards de dollars, soit 94 % du total européen. Cette concentration s'explique notamment par son rôle dans la supervision de plusieurs grandes entreprises technologiques dont le siège européen se trouve sur son territoire.

La France arrive en deuxième position, avec 245 millions de dollars de sanctions recensées , devant le Royaume-Uni (36 millions), l'Espagne (11,6 millions) et les Pays-Bas (870 000 dollars).

Les manquements sanctionnés sont multiples : collecte et traitement irréguliers de données personnelles, défauts de sécurité, transferts internationaux insuffisamment encadrés ou encore non-respect des règles relatives au consentement aux cookies.

À l'échelle européenne, les transferts de données hors de l'Union figurent parmi les infractions ayant entraîné les sanctions les plus lourdes. Facebook a notamment écopé d'une amende de 1,39 milliard de dollars pour des transferts de données d'utilisateurs européens vers les États-Unis, tandis que TikTok a été sanctionné à hauteur de 615 millions de dollars pour des transferts de données vers la Chine.



Meta concentre les sanctions, TikTok complète le podium

Le classement mondial établi par Surfshark met en évidence une forte concentration des sanctions sur quelques plateformes.

Facebook : 14,3 milliards de dollars

Instagram : 9,4 milliards de dollars

TikTok : 1,6 milliard de dollars

LinkedIn : 360 millions de dollars

YouTube : 222 millions de dollars

X : 151 millions de dollars

Snapchat (35 millions de dollars), Reddit (19 millions) et Discord (900 000 dollars) complètent le classement. Pinterest est la seule plateforme étudiée pour laquelle aucune sanction ou aucun accord financier répondant aux critères de l'étude n'a été identifié.

Les États-Unis représentent à eux seuls 20,9 milliards de dollars, soit 80 % du montant mondial recensé . Ce résultat est notamment porté par un accord financier de 17,1 milliards de dollars impliquant Facebook et Instagram, dans une affaire portant sur des accusations de protections insuffisantes des jeunes utilisateurs face à des fonctionnalités conçues pour favoriser un usage addictif des plateformes.



Des amendes records, mais quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Au-delà des montants, l'étude souligne la diversité des pratiques sanctionnées et leurs conséquences potentielles pour les internautes.

En Europe, les sanctions liées aux violations de données atteignent 1,09 milliard de dollars, tandis que celles concernant les insuffisances de sécurité représentent 594 millions de dollars. Les manquements aux règles de consentement aux cookies ont, quant à eux, entraîné 243,6 millions de dollars de sanctions.

Ces procédures témoignent d'une pression réglementaire importante sur les plateformes. Mais leur multiplication soulève une question essentielle : les sanctions financières suffisent-elles à modifier durablement les pratiques des géants du numérique ?

« Ces amendes et accords financiers montrent les conséquences auxquelles les réseaux sociaux peuvent s'exposer dans leur gestion des données personnelles. Certaines affaires ont déjà entraîné des changements concrets, notamment en facilitant le refus des cookies de suivi. Mais une sanction plus élevée ne signifie pas automatiquement que les utilisateurs sont mieux protégés. Si les plateformes considèrent ces montants comme un simple coût de fonctionnement, leur impact risque de rester limité.

Le véritable enjeu est de savoir si ces décisions entraînent des changements durables : une collecte de données plus responsable, davantage de transparence et des protections renforcées, notamment pour les enfants. Le montant de la sanction compte, mais ses conséquences concrètes pour les utilisateurs comptent davantage. », Dr Luís Costa, responsable de la recherche chez Surfshark.

Alors que les réseaux sociaux occupent une place centrale dans les usages numériques quotidiens, ces résultats rappellent que la protection des données personnelles ne se mesure pas uniquement au montant des sanctions prononcées, mais aussi aux changements effectivement mis en œuvre par les plateformes.



Méthodologie

L'étude Surfshark analyse les amendes et accords financiers liés à la protection des données personnelles concernant dix des réseaux sociaux les plus populaires au monde, recensés depuis 2020 en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Corée du Sud.

Seules les sanctions d'au moins 200 000 euros en Europe et 200 000 dollars dans les autres marchés ont été retenues. Les montants ont été convertis en dollars américains sur la base d'un taux de 1 dollar pour 0,87 euro.

Les données proviennent notamment du GDPR Enforcement Tracker, de Violation Tracker, de Violation Tracker Global et de l'outil de suivi des sanctions d'Osano, complétées par des annonces officielles des régulateurs, des documents judiciaires et des sources médiatiques.