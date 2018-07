Retviews part à la conquête de l'industrie textile du prêt-à-porter

Née du constat que l'industrie du prêt-à-porter génère une masse très importante de données récupérées jusqu'à aujourd'hui manuellement depuis différentes plateformes e-commerce, Retviews vise à combler un énorme manque en termes d'analyse et de collecte de données en ligne. En permettant à des marques de vêtements de se positionner par rapport à leurs concurrents et de prédire les prochaines tendances, prix, offres ou encore assortiments, Retviews part à la conquête de l'industrie textile. Explications.



Retviews : start-up belge aux ambitions internationales



Fondée en mars 2017 à Bruxelles par Loïc Winckelmans et Lorenzo Pellizzari, tous les deux ingénieurs commerciaux diplômés de Solvay, Retviews compte parmi ses collaborateurs une douzaine d'experts en mode, intelligence artificielle, Big Data et professionnels de la mode.



Le cœur du développement technologique de Retviews se situe à Bruxelles. À cela s'ajoutent des bureaux centrés sur l'acquisition de données en Roumanie, des pôles consacrés à la constitution de bases de données en Inde et à Hong Kong, et finalement, un bureau parisien prévu à l'horizon 2019. Retviews a pour ambition de se positionner comme fournisseur leader en benchmarking automatisé eu Europe et en Asie.



Retviews : leader technologique en acquisition de données



Permettant l'automatisation du benchmarking dans le secteur du prêt-à-porter, la plateforme rend possible le suivi en temps réel des évolutions des tendances, des prix, des assortiments, des panels de couleurs et des offres concurrentes grâce à l'utilisation de données publiques récupérées au travers des plateformes e-commerce.



Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, la plateforme indexe et analyse les contenus des sites web intéressants à traquer, plus rapidement et à moindre coût par rapport à des opérations effectuées par des cerveaux humains. Retviews vend ensuite ces informations organisées sur une interface en ligne à des enseignes, des chefs de produit, des responsables d'étude, des merchandiseurs et des stylistes.



Retviews comble le manque en termes d'analyse et de collecte de données en ligne



En générant une masse considérable de données sur différentes plateformes e-commerce, réseaux sociaux, etc…, l'industrie du prêt-à-porter fait face à un véritable problème. L'analyse de ces données continue de se faire depuis vingt ans de la même manière, à savoir par l'intermédiaire de l'homme qui récupère les informations manuellement. Ce processus de traitement entraîne un manque d'information pour les marques qui ont donc du mal à se positionner vis-à-vis de la concurrence.



Afin d'offrir une solution à ce problème, la plateforme Retviews propose des rapports quotidiens notamment sur les prix, les assortiments, les panels de couleur ou encore les nouvelles entrées repérées sur l'ensemble du marché en temps réel, et part à la conquête de l'industrie textile du prêt-à-porter. Parmi ses clients actuels figurent entre autres des enseignes telles que Pimkie, Maje, Sandro, Claudie Pierlot ou Etam.