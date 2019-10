Rubrik et NetApp collaborent pour offrir un Data Management de nouvelle génération à travers le multi-cloud hybride

Rubrik, le spécialiste de la gestion des données dans les environnements multicloud, et NetApp, la référence en matière de gestion de données dans le cloud hybride, annoncent aujourd'hui l'intégration de la technologie Rubrik Cloud Data Management avec les API propriétaires SnapDiff de NetApp, apportant ainsi aux entreprises une nouvelle génération de services de data et d'orchestration pour les entreprises. Ensemble, Rubrik et NetApp assurent la continuité de l'activité grâce à la mobilité des données entre les datacenters et le cloud, permet de réduire les délais de mise à disposition des infrastructures pour le développement de nouvelles fonctionnalités, et augmente les ROI grâce à une utilisation plus intelligente des données, tout en prenant en charge les réglementations et les conformités en matière de confidentialité des informations.



Dans le cadre de cette collaboration stratégique, Rubrik apporte des niveaux sans précédent de contrôle et de visibilité des données en complément de la Data Fabric NetApp. En tirant parti de l'intégration avec les API SnapDiff dans les datacenters et le cloud, Rubrik offre les avantages suivants aux clients NetApp :



Une gestion autonome et stratégique des données, optimisée pour les environnements à l'échelle du cloud.



Une orchestration de données multi-cloud via une plate-forme basée sur les API pour des charges de travail consistantes et une automatisation en libre-service.



Une recherche rapide de fichiers de type Google sur l'ensemble du référentiel de données et des capacités granulaires d'extraction de fichiers.



Des services de conformité et de gouvernance des données, tels que la récupération et la classification par le biais des métadonnées propriétaire qui regroupent les historiques des modifications, les droits des utilisateurs et les activités.



Un failover/failback pour les applications cloud hybride en cas de défaillance via des services Cloud.



« Notre collaboration étroite avec NetApp simplifie radicalement la façon dont les entreprises gèrent et orchestrent les data dans les environnements hybrides ou multicloud », déclare Bipul Sinha, co-fondateur et CEO de Rubrik. « Nous sommes ravis de nous associer à NetApp pour fournir des solutions d'entreprise innovantes qui permettent une utilisation beaucoup plus sophistiquée du Cloud Computing pour l'agilité et la flexibilité de l'entreprise».



« Notre étroite collaboration technologique avec Rubrik permet à nos clients d'augmenter la valeur qu'ils peuvent tirer de leurs données stockées on-premise, sur des cloud hybrides ou en multi-cloud », déclare Octavian Tanase, vice-président senior ONTAP de NetApp. « Ensemble, Rubrik et NetApp fournissent des solutions modernes et complètes qui aident nos clients à maximiser la valeur de leurs données, de simplifier la gestion de leur cycle de vie, ou la mobilité dans le cloud. »