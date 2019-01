SAP devient la première entreprise technologique européenne à créer un panel consultatif sur l’éthique pour l’intelligence artificielle

Le panel, composé d’experts issus du monde universitaire, politique et des affaires, veillera à ce que les principes soient adoptés et continuera à les développer en collaboration avec le comité de pilotage de l’IA de SAP, un groupe de cadres des services de développement, stratégie et ressources humaines de SAP.



L’objectif des nouvelles directives, du panel externe et du comité interne est de garantir que les fonctionnalités d’IA prises en charge par SAP Leonardo Machine Learning sont utilisées de façon à préserver l’intégrité et la confiance dans toutes les solutions. En tant que leader sur le marché des technologies d’entreprise percevant 77 % des recettes liées aux transactions dans le monde et comptant plus de 400 000 clients tout autour du globe, SAP avec ses solutions et applications influence la vie de milliards de gens au quotidien.



« SAP considère l’utilisation éthique des données comme une valeur essentielle », déclare Luka Mucic, directeur financier et membre du comité de direction de SAP SE. « Nous voulons créer des logiciels qui favorisent l’entreprise intelligente et améliorent véritablement le quotidien des individus. Ces principes serviront de base pour que l’IA devienne une technologie qui développe les talents humains. »



Les principes directeurs de SAP manifestent l’engagement de l’entreprise à appliquer les normes éthiques les plus rigoureuses. Ils mettent en évidence les valeurs fondamentales que SAP applique pour contribuer à l’impartialité dans les entreprises, garantir la transparence et l’intégrité, et assurer qualité et sécurité. Ces principes soutiennent SAP dans son refus de faire des compromis sur la protection et la confidentialité des données et lui permettent de participer activement à l’engagement de la communauté pour relever les grands défis sociaux qu’implique l’IA.







Cinq membres du panel consultatif ont déjà été confirmés :



Dr théol. Peter Dabrock, président du département de théologie systématique (éthique), Université d’Erlangen-Nürnberg

Dr Henning Kagermann, directeur du conseil d’administration d’Acatech ; sénateur d’Acatech

Susan Liautaud, maître de conférences en politique et droit public, Stanford & Founder ; directrice générale, Susan Liautaud & Associates Limited (SLAL)

Dr Helen Nissenbaum, professeure, Cornell Tech Information Science

Nicholas Wright, consultant, biologie intelligente ; universitaire affilié, Pellegrino Center for Clinical Bioethics Georgetown University Medical Center ; agrégé de recherche honoraire Institute of Cognitive Neuroscience, University College London

SAP prévoit d’ajouter des membres au panel dans les mois qui viennent.



« L’IA offre des opportunités incroyables, mais elle soulève également des problèmes d’éthique sans précédent et imprévisibles pour la société et l’humanité », déclare Susan Liautaud. « Le panel consultatif sur l’éthique de l’IA nous permet de garantir une IA éthique, au service de l’humanité et de la société. »



Mise en œuvre d’une stratégie européenne pour l’IA

Les principes directeurs contribuent également au débat européen sur l’IA. La Commission européenne a nommé Markus Noga, vice-président senior, apprentissage automatique SAP, dans le groupe d’experts de haut niveau sur l’IA. Le groupe a été formé pour élaborer une stratégie d’IA européenne et proposer un code éthique relatif à la loyauté, la sécurité, la transparence, l’avenir de l’emploi et de la démocratie début 2019.