SAP.iO Foundry : une nouvelle promotion de startups orientée retail et produits de grande consommation dès le mois d’avril

L’objectif reste le même : SAP.iO Foundry est à la recherche de startups innovantes qui créeront un logiciel offrant une valeur unique aux clients SAP. Pour se faire, l’équipe SAP.iO Foundry, en collaboration avec des mentors, experts et partenaires SAP, offre des outils et des connaissances permettant aux startups de créer des extensions complémentaires avec des modules SAP et de les aider à se connecter aux clients du groupe.



SAP.iO Foundry retiendra 6 startups B2B spécialisées dans le commerce de détail et les biens de consommation et concentrées sur 3 axes :



Expérience de la maison au magasin : anticipation intelligente de la liste d’achats du consommateur, du stationnement et de l’ensemble des services associés à l’expérience en magasin.

Sortie physique de magasin sans friction : simplifier le passage en caisse tout garantissant toujours plus de fiabilité du parcours client.

Anticipation du réapprovisionnement en fonction de l’activité afin d’optimiser la satisfaction du client.

Il est maintenant possible pour les startups de candidater afin d’intégrer le programme de SAP.iO Foundry jusqu’au 6 février. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.f6s.com/sap.iofoundryparis19-retailcpg/about