SAS nommé parmi les Leaders du Magic Quadrant 2020 de Gartner dédié aux plateformes de data science et d’apprentissage automatique

«L’apprentissage automatique– et plus globalement l’intelligence artificielle – est la nouvelle référence pour les entreprises cherchant à prendre des décisions profitables ou à éviter des risques inconnus », déclare Susan Kahler, AI Strategist chez SAS. « Les solutions SAS d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle couvrent l’ensemble du processus permettant de transformer des données brutes en informations exploitables. Grâce à nous, les organisations peuvent résoudre des problèmes analytiques complexes avec rapidité et simplicité, afin d’obtenir des résultats concrets. » Qu’il s’agisse de réduire les risques d’infections nosocomiales pour les patients ou de rendre les routes plus sûres, SAS aide à améliorer, voire à transformer la vie des individus.



Basée sur le moteur SAS® Viya®, la solution SAS® Visual Data Mining and Machine Learning couvre l’intégralité des processus de data mining et d’apprentissage automatique, permettant ainsi à tous les utilisateurs (quel que soit leur niveau de compétence) de gérer l’ensemble des tâches du cycle analytique.