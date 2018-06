SNCF choisit Sopra Steria et GIRO pour refondre son système de planification du réseau d'Ile-de-France

Le contrat vise à remplacer plusieurs outils existants de SNCF Transilien par un progiciel de planification et d'optimisation avancé, spécifiquement conçu pour définir les horaires des ressources humaines et matérielles. GIRO a pour mission de déployer son progiciel HASTUSMC, incluant un éventail de modules pour la planification du matériel roulant et du personnel, de même que l'exploitation du service, tandis que Sopra Steria pilote le projet et est chargé d'intégrer le progiciel HASTUSMC avec ses équipes Conseil & Intégration.



« C'est le moment pour lancer ce projet-là. Nous aurons toujours plus de travaux dans les années à venir. Un des enjeux majeurs de SNCF Transilien est de réussir et continuer à exploiter dans un univers totalement instable », explique Jean Stéphane Monnet, directeur, Sécurité et Exploitation de SNCF Transilien. « Ma conviction est que nous avons choisi le meilleur groupement, celui qui nous a donné le plus confiance par son produit, par la connaissance qu'il a de notre entreprise. C'est ce qui fait que nous allons réussir ensemble », poursuit-il.



« Nous sommes très heureux de piloter ce projet stratégique de refonte du système de planification de SNCF », explique Xavier Pecquet, membre du Comité Exécutif de Sopra Steria. « Par notre connaissance des métiers du transport dans des systèmes d'information complexes et à travers notre expertise sur le progiciel HASTUSMC, nous apportons tout notre savoir-faire pour faire de ce projet un succès », conclut-il.