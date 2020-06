Saagie lève 25 millions d’euros pour accélérer les projets data des entreprises

Saagie, éditeur de logiciels et startup du French Tech 120, annonce une nouvelle levée de fonds de 25 millions d’euros auprès de Crédit Mutuel Innovation, et aux côtés de NewAlpha Asset Management, Seventure Partners et AG2R LA MONDIALE. Les investisseurs historiques Cap Horn, BNPP Développement et C. Entrepreneurs (géré par Cathay Innovation), participent également à l’opération. Ce nouveau tour de table va permettre à Saagie qui compte 90 collaborateurs aujourd’hui, de doubler ses effectifs d’ici deux ans, de renforcer son leadership dans le domaine du DataOps, et d’accélérer son déploiement international.



« Dans le domaine de l’analyse et de la maîtrise de ses données, nous voulons créer un champion français à l’international. Nous avons toute l’expertise et l’écosystème en France pour y parvenir et cette levée marque une étape clé de notre développement », déclare Jérôme Trédan, CEO de Saagie.



Dans un contexte de transformation digitale, la donnée permet d’anticiper et de faciliter la prise de décision. Saagie, éditeur de logiciels, a créé une solution qui orchestre le meilleur des technologies big data du marché pour accélérer la mise en œuvre de projets d’analyse de données, en gérant de manière agile le cycle de vie complet de la donnée. Cette approche s’appelle le DataOps. Il s’agit de résoudre la complexité technologique des projets data et de faciliter la collaboration entre les équipes impliquées. Des clients comme le Ministère des Armées ou Vallourec, ont ainsi pu diviser par trois le temps de mise en œuvre de ces projets en mettant la donnée au cœur du processus de décision.



Aujourd’hui, toutes les entreprises du globe rencontrent ce besoin et l’offre de Saagie est ainsi disponible au niveau mondial au travers des principaux Cloud publics du marché (Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure et OVH Cloud). Dans un contexte post-Covid-19, les investisseurs ont également su mesurer l’importance de soutenir une offre souveraine en matière d’analyse de données et d’intelligence artificielle.



« Au-delà de l’avance technologique de Saagie, nous sommes convaincus que cette levée de fonds permettra aussi d’assoir une plus grande maîtrise et souveraineté de la donnée pour les entreprises et les institutions publiques », explique Guillaume Dhee, Directeur de Participations chez Crédit Mutuel Innovation. « En tant qu’investisseur evergreen, nous sommes heureux d’avoir maintenu et renforcé nos engagements pré-crise », ajoute-t-il.



Le DataOps pour accélérer la mise en production des projets data



Le DataOps est la nouvelle tendance de la ‘Hype Analytics’ du Gartner. Héritée des pratiques agiles et DevOps, l’approche vise à accélérer la mise en production des projets analytiques en maîtrisant le cycle de vie complet de la donnée, de son extraction à son exposition à l’utilisateur final.



« Le DataOps n’est ni plus ni moins qu’un moyen de rapprocher deux mondes qui ne vont pas toujours de pair : innovation et contrôle, Data Lab et système d’information. J’ai créé Saagie pour répondre à un vrai besoin au sein des entreprises – celui de fluidifier la gestion entre différentes plateformes technologiques dans le cadre d’un projet data – afin de gagner en productivité et sérénité, » précise Arnaud Muller, Fondateur & Executive Chairman de Saagie.



De nouveaux investisseurs pour accélérer son développement



Saagie compte accélérer son déploiement aux Etats-Unis en développant ses équipes de vente et marketing et s’imposer comme un leader du DataOps au niveau mondial.



Jonathan Cohen Sabban, Managing Director chez NewAlpha Asset Management a d’ailleurs été « impressionné par la qualité et l’expertise » de l’équipe Saagie. « Nous sommes convaincus que leur vision avant-gardiste leur permettra de créer un nouveau champion à l’international ».



« La forte implantation de Saagie dans de nombreux grands comptes français montre l’impact de cette société dans la transformation digitale de nos entreprises. Seventure Partners est ravi de rejoindre cette aventure incroyablement prometteuse », commente David Manjarres, Managing Partner & Directeur du département Technologies digitales chez Seventure Partners.



Enfin, AG2R LA MONDIALE s’associe à la Caisse d’Epargne, la Matmut et BNPP dans ce nouveau tour de table.



« Mieux utiliser la donnée est capital dans notre transformation digitale. Cette meilleure utilisation repose à la fois sur la rapidité de développement des cas d’usage ainsi que sur l’accélération des industrialisations. Pour cette raison nous soutenons le développement de Saagie à travers notre fonds d’investissement ALM Innovation, dédié à l’innovation et à la R&D », indique Emmanuelle Saudeau, membre du comité de direction Groupe d’AG2R LA MONDIALE en charge de la Direction digital et client.





Ce nouveau tour de financement a été structuré par Benjamin Cichostepski et Gisele Esteves Guedes pour le cabinet Orrick, Benoît Lespinasse pour Duteil Avocats, Matthias Collot pour Exponens, et par le soutien d’Alpha Capital Partners (Marc Oiknine).