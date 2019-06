Salesforce met enfin un vrai pied dans l’analytique, en rachetant Tableau pour 15,7 milliards de dollars, et après…

Clairement, du point de vue de Salesforce, cette acquisition est un excellent choix. Malgré son offre Analytics Cloud, et ses quelques acquisitions dans le domaine, il semble que seuls les fans de Salesforce et ses employés, aient vue dans l’offre décisionnelle et Big Data de Salesforce, la pépite dont ils parlent… Les débuts de l’offre, il y a environ trois ans ont été laborieux. « Nous nous sommes beaucoup rapprochés des fonctionnalités d’un Tableau en deux ans, et avec des fondations beaucoup plus solides et saines », explique-t-on chez Salesforce. Peut-être… mais apparemment, seuls les clients Salesforce en ont conscience, car la solution en tant que telle n’est jamais évoquée dans les choix stratégiques de grandes entreprises en matière de solution analytique transverse. L’offre décisionnelle de Salesforce est sans doute excellente pour les clients Salesforce, mais elle n’est absolument pas généraliste. Pour Bruno Saint-Cast, « La convergence CRM – Data Visualization était une évidence et une nécessité, et le poids respectif des acteurs conduisait naturellement à ce que ce soit le CRM qui croque le Big Data. Or Salesforce n'avait pas été très inspiré, jusque-là, dans ses incursions vers le Big Data. Il y a une vraie convergence entre dans les philosophies Salesforce et Tableau, notamment dans la simplicité d'utilisation, de mise en œuvre et de déploiement. Et une grande convergence également dans les méthodes de commercialisation ».



La complémentarité technique est évidente. Elle est à la fois un atout et un caillou dans la chaussure du nouvel ensemble. Tableau n’a pas la culture « cloud computing ». Même si depuis deux ans, l’éditeur tente de s’y lancer, Tableau est excellent dans ses produits traditionnels, fonctionnant à la perfection sur PC et sur Mac. C’est ce qui a fait son succès, et son adoption très rapide par des utilisateurs dans tous les domaines fonctionnels de l’entreprise, marketing, ventes, communication, finance, logistique, etc.

L’infonuagique est en revanche l’ADN de Salesforce, qui a signé ses débuts de son mythique slogan et logo « No Software ». Comment les deux approches et les deux cultures de développement vont-elles se combiner ? Ce sera une des tâches de François Ajenstat, Chief Product Officer chez Tableau, et de ses homologues chez Salesforce de faire évoluer les pratiques de développement. Mais la question reste posée pour l’instant : garder des produits « software » installés sur le poste de l’utilisateur, ou migrer l’ensemble vers le cloud « no software » au risque de perdre de l’agilité dans les usages ?

« Les données sont à la base de toute transformation digitale, et l'ajout de Tableau à notre offre accélérera notre capacité à assurer le succès de nos clients en permettant une vue réellement unifiée et puissante de toutes les données d'un client », explique Keith Block, co-CEO de Salesforce.



Chez Salesforce, on reconnait quelques faiblesses, en matière d’interface utilisateur, de restitution cartographique, dans les connecteurs vers des systèmes non-cloud, dans le temps réel, etc. « Tableau couvre tout cela à la perfection, surtout si cela fonctionne connecté avec notre base de données. Et Tableau a eu beaucoup de mal à avoir une offre cloud qui tienne la route, donc la synergie est évidente », explique un connaisseur des deux offres.



En ce qui concerne l’intelligence augmentée, la collaboration pourrait être efficace et intéressante. Et c’est une brique qui manque un peu dans l’offre Salesforce-Tableau, explique Bruno Saint-Cast. L’offre d’intelligence artificielle de Salesforce, Einstein, lancée en 2016, pourrait tirer profit des capacités d’analyse et de présentation des données de Tableau.