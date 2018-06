SalesforceTour : GEOCONCEPT dévoile Opti-Time for Salesforce 4.0 pour aider les managers à améliorer la performance commerciale de leur entreprise

GEOCONCEPT, leader depuis plus de 27 ans en géoptimisation, annonce aujourd’hui à l’occasion du Salesforce World Tour Paris, le lancement d’Opti-Time for Saleforce 4.0, la nouvelle version de son application cloud de field sales management. A l’occasion de cette mise à jour, Opti-Time Cloud devient Opti-Time for Salesforce et est compatible avec Salesforce Summer ’18.



100% intégrée à l’environnement Sales Cloud, Opti-Time for Saleforce 4.0 permet aux décideurs et opérationnels d’accéder à des fonctionnalités avancées de géoptimisation dans le cloud : équilibrage du portefeuille clients, optimisation des tournées, géoplanification des rendez-vous commerciaux...







Affectation intelligente du portefeuille clients



Grâce à l’intégration d’un puissant moteur de sectorisation géographique, le manager peut désormais facilement définir, équilibrer et optimiser les secteurs commerciaux affectés aux forces de vente. Cette nouvelle fonctionnalité majeure permet d’équilibrer parfaitement le portefeuille clients au sein des équipes et d’affecter automatiquement les territoires de prospection.



Opti-Time for Salesforce 4.0 devient ainsi un véritable outil de Territory Management, permettant de répartir géographiquement et équitablement l’activité et les équipes. Cette affectation équilibrée des comptes garantit une couverture de marché optimale et améliore la productivité des équipes terrain. Les objectifs commerciaux sont plus que jamais adaptés à la réalité du terrain.







Nouveau tableau de bord de validation des plannings optimisés



Autre révolution d’Opti-Time for Salesforce 4.0 : l’interface de génération automatique de plannings dispose désormais d’un tableau de bord enrichi pour analyser plus facilement les résultats de l’optimisation simultanée des tournées de plusieurs commerciaux sur plusieurs jours.



Différents modes de restitution (vues carte, planning et liste) aident le responsable à consulter les caractéristiques des tournées planifiées et à en valider la pertinence avant intégration dans les agendas des commerciaux. Ce nouveau tableau de bord permet ainsi une gestion plus intuitive et interactive des tournées optimisées.



Une solution de field sales management dans le cloud



Opti-Time for Salesforce est la solution idéale pour toute entreprise souhaitant mettre en œuvre rapidement une solution de field sales management tout en maîtrisant les coûts d’implémentation et d’utilisation.



Avec plus de rendez-vous et moins de déplacements et de temps improductif, jusqu’à 30% de gains de productivité peuvent être réalisés, tout en améliorant la qualité du service client, en proposant de meilleures conditions de travail aux équipes et en assurant une démarche éco-responsable.