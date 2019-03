Scaleway favorise l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) avec le lancement d’instances cloud GPU dédiées, haut de gamme, à tarif ultra compétitif

« Nous nous réjouissons que Scaleway propose des instances GPU basées sur NVIDIA® Tesla P100 à des tarifs aussi attractifs. Spécialement conçus pour les workflows HPC et IA, ces GPU offrent des performances jusqu'à 30 fois supérieures à celles des classiques CPUs. L’IA opère aujourd’hui un changement radical dans toutes les industries avec des services orientés données. NVIDIA et Scaleway partagent l’ambition commune de démocratiser cette quatrième révolution industrielle en proposant un service cloud d’IA accessible à tous » renchérit Serge Palaric, Vice President Enterprise chez NVIDIA.



En démocratisant les instances cloud GPU, Scaleway donne incontestablement un nouvel élan aux projets d’IA des entreprises qui sont 49% à considérer que le coût de ces solutions est un frein à son adoption2. Les développeurs et entreprises voient ainsi s’ouvrir devant eux de nouveaux terrains de jeux pour concevoir et déployer facilement, via l’interface de commande en ligne (CLI) et l’API, leurs applications quel que soit leur secteur d’activité, au premier rang desquels la médecine, l’aéronautique, l’automobile, le traitement des images ou encore l’agriculture.



